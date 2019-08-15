Відомий в Україні IBOX Bank позбавили ліцензії, його ліквідують





Як повідомила прес-служба регулятора, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, пише



"Відповідне рішення ухвалене… у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ)", – йдеться в повідомленні.



Зазначається, що банк неналежним чином виконував обов’язок здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.



Також банк неналежним чином розробляв та впроваджував внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.



"Протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку, письмове застереження (двічі)", – повідомили у НБУ.



Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").



Ліквідацію IBOX Bank, терміналами якого користувалися сотні тисяч українців, прокоментували і в monobank. Для поповнення карток готівкою людей закликали користуватися іншими платіжними системами.



"Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд грн на місяць поповнення наших карт. Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3-6 місяців. Ми зробили за півдня. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати", – заявив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "IBOX Bank" та його ліквідацію з 7 березня поточного року.Як повідомила прес-служба регулятора, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, пише УНІАН "Відповідне рішення ухвалене… у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ)", – йдеться в повідомленні.Зазначається, що банк неналежним чином виконував обов’язок здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.Також банк неналежним чином розробляв та впроваджував внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності."Протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку, письмове застереження (двічі)", – повідомили у НБУ.Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").Ліквідацію IBOX Bank, терміналами якого користувалися сотні тисяч українців, прокоментували і в monobank. Для поповнення карток готівкою людей закликали користуватися іншими платіжними системами."Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд грн на місяць поповнення наших карт. Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3-6 місяців. Ми зробили за півдня. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати", – заявив співзасновник monobank

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