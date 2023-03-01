Канада розширює програму військової підготовки українців, – прем’єр

Джастін Трюдо у вівторок під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.



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За словами Трюдо, Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.



Крім того, Оттава виділить три мільйони доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до 32 мільйонів доларів, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить 43 мільйони євро на ці ж цілі.



"Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це", – сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канадським прем’єром.



Президентка Єврокомісії додала, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи "набагато краще підготовлених" українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.



Про наміри продовжити тренувальну місію Unifier Канада оголошувала ще в січні. А в лютому канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 і додаткові боєприпаси 155 мм у межах військової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Канадиу вівторок під час зустрічі з президенткою Європейської комісіїоголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомила інформаційна агенція The Canadian Press.За словами Трюдо, Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.Крім того, Оттава виділить три мільйони доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до 32 мільйонів доларів, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить 43 мільйони євро на ці ж цілі."Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це", – сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канадським прем’єром.Президентка Єврокомісії додала, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи "набагато краще підготовлених" українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.Про наміри продовжити тренувальну місію Unifier Канада оголошувала ще в січні. А в лютому канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 і додаткові боєприпаси 155 мм у межах військової допомоги.

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