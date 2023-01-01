Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, -– Кірбі
Сьогодні, 06:48
США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режим Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.
Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.
Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.
"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.
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Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.
Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.
"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.
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