Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, -– Кірбі

Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, -– Кірбі
США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режим Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.

Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.

Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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