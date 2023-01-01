Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, -– Кірбі

Лукашенка не відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.



Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає



"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.



Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії.



"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США не мають розвідданих, які могли б підтвердити готовність білоруських сил взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні, але водночас режимне відмовляється надавати територію країни як плацдарм для сил РФ.Таку оцінку висловив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради Безпеки Білого дому, передає Цензор.НЕТ "Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зауважив представник Білого дому.Водночас, він підкреслив, що білоруський режим вже надавав пряму підтримку російській агресії."Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - зазначив Кірбі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію