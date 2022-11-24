Дитсадок, школа й лікарня в селищі на Волині понад добу без опалення: в чому причина





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Цього дня місцевий дитсадок через відсутність тепла зачинили.



Через це батьки не повели своїх дітей в групи, – розповіла мама дошкільняти Любов Кононенко. "Шукаємо, з ким можна лишити. Навіть, вчора ніхто не сказав, що немає опалення вранці. Особисто ми не ходили", – сказала жінка.



Більше доби не обігрівається також приміщення, де навчаються учні 5-11 класів місцевого ліцею. Директорка останнього закладу Марія Шевчук говорить: у понеділок, 6 березня, вночі опалення їм вимкнули, але діти цього дня були на уроках.



"Попередили вранці, що в школі не палиться, не запалена котельня. Початкова школа працювала, бо там наша котельня, і в нас 420 дітей залишились без навчання", – зазначила керівниця школи.



Така ж ситуація з опаленням, сказала жителька селища і місцева депутатка Катерина Бонюк, була і в медзакладах, які мають централізоване теплопостачання: "Пацієнти у нас сьогодні мерзнуть, діти мерзнуть, дошкільнята мерзнуть".



Керівник підприємства "Аванті-Девелопмент" Костянтин Багатов, яке орендує три котельні в Іваничах, розповів: селище боргує їм 2,5 мільйона гривень.



"Ми працюємо жовтень, листопад, виставляємо акти, вони платять рахунки по 3,004, потім грудень, знову тендерні процедури. На січень, лютий, березень підписуємо нові договори, працюємо січень, виставляємо рахунки", – зазначив керівник компанії.



Зі слів очільниці відділу освіти, культури, молоді і спорту Іваничівської селищної ради Алли Наумук, тепловикам кошти заплатили і заборгованостей перед ними не мають. Голова громади Лідія Томашевська сказала: тариф, за яким укладені договори з тепловиками, мав бути переглянутий.



Під час сесії депутати селищної ради звернулися до постачальника з проханням відновити опалення. Зі слів керівника компанії Костянтина Багатова, після сесії робітники почали готувати котельні до відновлення роботи та додав, що товариство "Аванті" подало кілька позовів до суду на Іваничівську селищну раду. Волинський окружний адмінсуд має визначити, який тариф є законним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Іваничі Володимирського району школа, дитячий садок та лікарня більше доби без опалення. 7 березня питання обговорили на позачерговій сесії селищної ради.Про це передає кореспондент Суспільного.Цього дня місцевий дитсадок через відсутність тепла зачинили.Через це батьки не повели своїх дітей в групи, – розповіла мама дошкільняти. "Шукаємо, з ким можна лишити. Навіть, вчора ніхто не сказав, що немає опалення вранці. Особисто ми не ходили", – сказала жінка.Більше доби не обігрівається також приміщення, де навчаються учні 5-11 класів місцевого ліцею. Директорка останнього закладуговорить: у понеділок, 6 березня, вночі опалення їм вимкнули, але діти цього дня були на уроках."Попередили вранці, що в школі не палиться, не запалена котельня. Початкова школа працювала, бо там наша котельня, і в нас 420 дітей залишились без навчання", – зазначила керівниця школи.Така ж ситуація з опаленням, сказала жителька селища і місцева депутатка, була і в медзакладах, які мають централізоване теплопостачання: "Пацієнти у нас сьогодні мерзнуть, діти мерзнуть, дошкільнята мерзнуть".Керівник підприємства "Аванті-Девелопмент", яке орендує три котельні в Іваничах, розповів: селище боргує їм 2,5 мільйона гривень."Ми працюємо жовтень, листопад, виставляємо акти, вони платять рахунки по 3,004, потім грудень, знову тендерні процедури. На січень, лютий, березень підписуємо нові договори, працюємо січень, виставляємо рахунки", – зазначив керівник компанії.Зі слів очільниці відділу освіти, культури, молоді і спорту Іваничівської селищної ради, тепловикам кошти заплатили і заборгованостей перед ними не мають. Голова громади Лідія Томашевська сказала: тариф, за яким укладені договори з тепловиками, мав бути переглянутий.Під час сесії депутати селищної ради звернулися до постачальника з проханням відновити опалення. Зі слів керівника компанії Костянтина Багатова, після сесії робітники почали готувати котельні до відновлення роботи та додав, що товариство "Аванті" подало кілька позовів до суду на Іваничівську селищну раду. Волинський окружний адмінсуд має визначити, який тариф є законним.

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