Курс валют у Луцьку 8 березня

Курс валют у Луцьку 8 березня
8 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 38.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.50, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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