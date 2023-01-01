ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
Сьогодні, 09:10
За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3436 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
артилерійських систем – 2463 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
літаків / aircraft – 303 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 236 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3436 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
артилерійських систем – 2463 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
літаків / aircraft – 303 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 236 (+0).
Дані уточнюються.
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