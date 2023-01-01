ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки

ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,

артилерійських систем – 2463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 253 (+0) од,

літаків / aircraft – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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