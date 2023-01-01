ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3436 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,



артилерійських систем – 2463 (+7) од,



РСЗВ – 488 (+0) од,



засоби ППО ‒ 253 (+0) од,



літаків / aircraft – 303 (+0) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,



спеціальна техніка ‒ 236 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,танків ‒ 3436 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,артилерійських систем – 2463 (+7) од,РСЗВ – 488 (+0) од,засоби ППО ‒ 253 (+0) од,літаків / aircraft – 303 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 236 (+0).Дані уточнюються.

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