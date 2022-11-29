Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
Волинські поліцейські затримали групу осіб, які організували незаконний «трансфер» чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Викрили злочинну схему слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури та оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Встановлено, що організували діяльність двоє мешканців інших областей України – 60-ти та 38-ми років, які тимчасово проживають у Ковелі. Чоловіки підшуковували клієнтів та пропонували їм виготовлення підроблених документів тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за межі України.

До протиправної справи вони залучили співробітників Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, які сприяли у виготовленні документів.
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

За свої послуги зловмисники брали 3 000 доларів США.

Наприкінці лютого цього року поліцейські задокументували факт організації незаконного переправлення 48-річного уродженця Луганської області за кордон та одержання організаторами першої частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США за оформлення медичної документації.

Сьогодні після отримання другої частини їх та одного із лікарів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Півтори тисячі доларів вилучили.
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється їх причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ухилянти, кордон, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту
Сьогодні, 10:37
«Якщо ти – військовослужбовець, не любити тримати зброю в руках – це нонсенс»: історія гвардійки з Волині
Сьогодні, 10:32
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
Сьогодні, 09:47
Генсек ООН прибув до Києва
Сьогодні, 09:15
ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали 35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали
29 листопад, 2022, 14:33
Які схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон придумали на Волині Які схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон придумали на Волині
26 жовтень, 2022, 12:53
Волинянин за винагороду підробив документи для жителя Краматорська, який намагався перетнути кордон Волинянин за винагороду підробив документи для жителя Краматорська, який намагався перетнути кордон
10 квітень, 2022, 19:15
Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
09 квітень, 2022, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту
Сьогодні, 10:37
 0
«Якщо ти – військовослужбовець, не любити тримати зброю в руках – це нонсенс»: історія гвардійки з Волині
Сьогодні, 10:32
 0
Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
Сьогодні, 09:47
 0
Генсек ООН прибув до Києва
Сьогодні, 09:15
 0
ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8