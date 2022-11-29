Брали по 3 000 доларів: на Волині затримали групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Волинські поліцейські затримали групу осіб, які організували незаконний «трансфер» чоловіків призовного віку за кордон.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Викрили злочинну схему слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури та оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБ України.Встановлено, що організували діяльність двоє мешканців інших областей України – 60-ти та 38-ми років, які тимчасово проживають у Ковелі. Чоловіки підшуковували клієнтів та пропонували їм виготовлення підроблених документів тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за межі України.До протиправної справи вони залучили співробітників Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, які сприяли у виготовленні документів.За свої послуги зловмисники брали 3 000 доларів США.Наприкінці лютого цього року поліцейські задокументували факт організації незаконного переправлення 48-річного уродженця Луганської області за кордон та одержання організаторами першої частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США за оформлення медичної документації.Сьогодні після отримання другої частини їх та одного із лікарів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Півтори тисячі доларів вилучили.Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється їх причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.