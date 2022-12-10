На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту

На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту
На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждала 7-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася ввечері, 7 березня, на автодорозі поблизу села Козлиничі.

30-річний ковельчанин керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із бетонною перешкодою.

Внаслідок ДТП пасажирка легковика, 7-річна жителька Ковеля, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Ковельського ТМО.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини пригоди.


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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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