Відключення світла в Україні можуть повернутися

Відключення світла в Україні можуть повернутися
Україна буде знаходитися під загрозою аварійних відключень світла до того часу, поки не буде повністю відновлено мережу та генерацію. Адже наразі схеми енергопостачання не є достатньо надійними.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише Інтерфакс-Україна.

«Ризик аварій зберігатиметься, поки ми не відновимо наші високовольтні лінії та генераційні потужності. Лінії перебувають у стані «відремонтовані на коліні», оскільки поки що не було можливості відвозити обладнання у заводські умови, відновлювати його капітально або масово замінити на нове», - зазначив Харченко.

За його словами, відновлення енергосистеми розпочнеться у кращому випадку з червня, бо саме тоді будуть надходити найбільш необхідне обладнання.

Він також наголосив, що енергопостачання не таке надійне, як було до ракетних ударів. За його словами, завдання енергетиків – перевести ситуацію в енергосистемі з нестабільно позитивної на стабільно позитивну.

Харченко зауважив, що наразі більша частина регіонів країни заживлена електрикою нормально, але це не гарантує, що не відбудуться аварії через перевантаження обладнання або нестандартні схеми роботи. Крім того, залишається загроза нових атак російських загарбників на енергосистему і нових її пошкоджень.

«Генератори і павербанки ще знадобляться в ситуації невизначеності, яка є на сьогодні. Я дуже рекомендував би зберігати той режим готовності до будь-яких несподіванок ще щонайменше протягом декількох місяців, тому що гарантувати нічого не можна», - попередив експерт.

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Теги: відключення світла, Україна, електроенергія
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