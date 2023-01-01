104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту

104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту
Компанія 104.ua уперше презентувала ринку новий конденсаційний котел власного виробництва — Model C. Також представила енергоефективні газові котли від провідних виробників: Ariston, E.C.A., Demir Dokum, Termet, Saunier Duval, Airfel.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Незабаром на всі ці новинки можна буде ближче подивитися в 104.ua Клієнтських просторах і на market.104.ua.

У Європі тепер використовують лише конденсаційні котли й на Волині незабаром з’являться новенькі моделі власного імпорту. Сучасне газове обладнання клієнти зможуть побачити та придбати в 12 –ти клієнтських просторах 104.ua, які є в найбільших містах і селищах області.
104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту

«Конденсаційні котли стають популярними. Мають великі переваги – енергоефективні та енергозберігаючі, економлять використання газу, електроенергії та кошти клієнтів, - каже менеджерка з питань регіонального розвитку Волинського управління клієнтського сервісу Ольга Руденко. – Якщо ваш старий котел використовує багато газу, а тепла немає? Тоді вам у 104.ua клієнтський простір. В нас є широкий вибір економних газових котлів та якісного обладнання за доступними цінами. З новим газовим обладнанням клієнти зможуть економити до 40 % газу. Обслуговування та гарантія — до 5 років».

Детальніше про новинки, їх переваги, а також сервісні послуги АТ «Волиньгаз» обговорювали керівники, менеджери та фахівці компанії під час тренінгу-навчання в Освітньому просторі «Волиньгазу».
104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту

Тренерка Анастасія Яцюк розповіла працівникам відділів інжинірингу, кадрів, капітального будівництва та проєктно-кошторисного ще й про пакетні послуги, які надає споживачам газорозподільне підприємство «Волиньгаз»:

- 4800 грн - заміна газового водонагрівача;
- 8500 грн - заміна газового котла;
- 3300 грн - заміна конвектора;
- 900 грн - заміна газової плити.

Сервіс в одному місці – головна перевага «Волиньгазу». Можна, наприклад, купити котел у клієнтському просторі, його встановлять і обслуговуватимуть. Це зручно, бо все в одному місці.

Довідка: «Волиньгаз» - єдина компанія-ліцензіат на Волині, яка забезпечує стабільність газопостачання для понад 250 тис побутових споживачів та більше, ніж 4 тис підприємств, організацій різних форм власності області. Є оператором критичної інфраструктури.
104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту
104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту


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Теги: Волиньгаз
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