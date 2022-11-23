Міжнародне свято чи радянський пережиток: що думають лучани про 8 березня





Що загалом думають про це свято і про ініціативу від держави про його перенесення лучани, лучанки і гості міста – поцікавилась і



Лучани розповідають, 8 березня – це міжнародне свято відстоювання прав жінок, а те, як ми звикли святкувати цей день – пережиток СРСР. За те, щоб залишити свято вихідним – проголосувала більшість опитаних, а от щодо перенесення думки розійшлися.



«Вихідний точно має бути. Це свято не є пережитком Радянського союзу – вони його просто спотворили. Це ж міжнародний день, коли святкується, що жінки мають рівні права, немає дискримінації через гендер, а навпаки – відбуваються різні марші в підтримку прав жінок. Це не просто свято через те, що ти жінка і тобі дарують букет чи тюльпан за це. Звісно, коли вітають з 8 березня – це чудово. Але нехай це буде зі ставленням поваги, а не чимось іншим», – переконана студентка Ольга.



«Я пропрацювала майже 30 років у дитячому садочку, і кожен раз ми робили різні заходи, щоб дітки вітали своїх мам. Але, з тим, як розвивається наша молодь, думаю, краще привчати дітей до того, що для такого не потрібні приводи. 8 березня – це про права, але аж ніяк не про день, коли згадують про існування жінок. Я за те, щоб залишити цей день вихідним, так і проголосувала в додатку, хоча не вважаю за потрібне переносити його на інший день», – вважає лучанка Тамара.



«Я вважаю, що це не актуально. Якщо перенести 8 березня на день після 24 лютого, яке для більшості означає траур, то наступного дня святкувати якось дуже нерозумно. Це не просто радянське свято, а міжнародне. Я не голосувала в додатку, але цьогоріч буду святкувати не так пишно як зазвичай. Наприклад, минулого року я їздила по блокпостах і дарувала тюльпани дівчатам, які допомагають нашим захисникам. А в цьому році я проведу цей день в родинному колі, але лише через те, що в бабусі день народження», – каже переселенка Любов.



«Мені здається, вже якось всім все одно на це свято, особливо старшим людям, говоритиму на прикладі моєї мами (сміється – ред.). Але воно має бути хоча б тому, що асоціюється із початком весни, тепло, усе розквітає, пахне. А те, що його хочуть перенести – це не має значення, можна і залишити так. Нам, дівчатам, немає різниці, коли будуть дарувати квіти. Тим більше жінки починають розквітати весною, більше посміхаються, несуть трішки позитиву у цей світ. А ще коли нам приділяють увагу – це ж прекрасно, незалежно від якоїсь дати чи події», – ділиться думками менеджерка Дарина.



«Я святкуватиму, але з меншим розмахом як раніше. Щодо перенесення на дату дня народження Лесі Українки, то, вважаю, це максимально недоречним і безглуздим. Якщо вже і переносити це свято, щоб якось його «відділити», то можна було обрати будь-яку іншу дату. Виглядає, як хтось почав щось робити, проявив ініціативу і ляпнув перше ліпше, що в голову прийшло, щоб тільки від нього відчепилися.



Щодо вихідного – мабуть, не потрібен. Тим більше зараз. Якщо б з’явилося нове свято-відповідник, то тоді нехай би був державний вихідний як було раніше. Але в «Дії» я, звичайно ж, проголосувала за вихідний (сміється – авт.). Я не категорична в цьому питанні, але проголосувала так, бо всі варіанти відповідей були дуже конкретні і інші два варіанти мені подобалися ще менше. Та і взагалі, коли вітають – люблю. Люблю коли вітають вцілому. Не важливо який привід: людина уважила, побажала чогось доброго і, можливо, щось навіть подарувала – це завжди приємно», – розповідає начальниця відділу спортивної установи Юлія.



«Я не маю додатку, тому не вийшло проголосувати, але я за те, щоб залишити вихідний. Тим більше, це міжнародне свято, а не російське, як у нас вже багато говорять. В принципі не бачу сенсу його відміняти чи переносити. Та і коли тебе вітають – це класно, підіймає настрій. Мій чоловік раніше ніколи не святкував, але цьогоріч доведеться, бо в його житті з’явилась я (сміється – ред)», – розповідає волинянка Олександра.



Чоловіки, яких «Силі правди» вдалося розпитати про свято, вважають, що вирішувати переносити чи ні мають жінки. Загалом кажуть, що самі не святкують, але жінок вітають.



«Я не чув за опитування, але вважаю, що моя думка не така важлива. Тому, що це свято для жінок, нехай вони і вирішують. Це не моє свято, хоча вітати цьогоріч буду. Який для мене цей день має зміст? Ніякого. Це можна ототожнити із святом весни», – розповідає луцький тренер Андрій.



«Якщо ми говоримо про міжнародний день, то я за те, щоб 8 березня перенесли на іншу дату – давно пора позбутися традицій святкування, які нам нав’язали за часів СРСР. Свято однозначно залишити, от тільки не робити з нього «квітковий день», а справді говорити про цінності. Тільки не на 25 лютого, ми всі розуміємо, що це не зовсім доречно.



Особисто я 8 березня не святкую. Звичайний день, але тут, мабуть, особисто мій варіант, коли всі свята не мають якогось сакрального та важливого значення. Це варто довірити дівчатам. Але загалом треба залишити це свято, зробити вихідним, чому б і ні. За голосування в додатку, якщо чесно, я не знав», – каже студент Дмитро.



«Я не проти свята, нехай залишається. Неважливо коли, але це буде таке свято для жінок. Мені вже, на жаль, немає кого вітати. Радянське чи міжнародне – яка різниця, коли мова йде не про обряд, а про повагу і любов до жінки», – ділиться думками пенсіонер Вячеслав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно українці голосували в «Дії», чи залишити вихідним 8 березня. Понад 60% опитаних підтримали таку ініціативу. До речі, опитування стало одним з наймасовіших у додатку, адже свою думку висловили понад 2,1 мільйона українців.Що загалом думають про це свято і про ініціативу від держави про його перенесення лучани, лучанки і гості міста – поцікавилась і «Сила правди» Лучани розповідають, 8 березня – це міжнародне свято відстоювання прав жінок, а те, як ми звикли святкувати цей день – пережиток СРСР. За те, щоб залишити свято вихідним – проголосувала більшість опитаних, а от щодо перенесення думки розійшлися.«Вихідний точно має бути. Це свято не є пережитком Радянського союзу – вони його просто спотворили. Це ж міжнародний день, коли святкується, що жінки мають рівні права, немає дискримінації через гендер, а навпаки – відбуваються різні марші в підтримку прав жінок. Це не просто свято через те, що ти жінка і тобі дарують букет чи тюльпан за це. Звісно, коли вітають з 8 березня – це чудово. Але нехай це буде зі ставленням поваги, а не чимось іншим», – переконана студентка«Я пропрацювала майже 30 років у дитячому садочку, і кожен раз ми робили різні заходи, щоб дітки вітали своїх мам. Але, з тим, як розвивається наша молодь, думаю, краще привчати дітей до того, що для такого не потрібні приводи. 8 березня – це про права, але аж ніяк не про день, коли згадують про існування жінок. Я за те, щоб залишити цей день вихідним, так і проголосувала в додатку, хоча не вважаю за потрібне переносити його на інший день», – вважає лучанка«Я вважаю, що це не актуально. Якщо перенести 8 березня на день після 24 лютого, яке для більшості означає траур, то наступного дня святкувати якось дуже нерозумно. Це не просто радянське свято, а міжнародне. Я не голосувала в додатку, але цьогоріч буду святкувати не так пишно як зазвичай. Наприклад, минулого року я їздила по блокпостах і дарувала тюльпани дівчатам, які допомагають нашим захисникам. А в цьому році я проведу цей день в родинному колі, але лише через те, що в бабусі день народження», – каже переселенка«Мені здається, вже якось всім все одно на це свято, особливо старшим людям, говоритиму на прикладі моєї мами (сміється – ред.). Але воно має бути хоча б тому, що асоціюється із початком весни, тепло, усе розквітає, пахне. А те, що його хочуть перенести – це не має значення, можна і залишити так. Нам, дівчатам, немає різниці, коли будуть дарувати квіти. Тим більше жінки починають розквітати весною, більше посміхаються, несуть трішки позитиву у цей світ. А ще коли нам приділяють увагу – це ж прекрасно, незалежно від якоїсь дати чи події», – ділиться думками менеджерка«Я святкуватиму, але з меншим розмахом як раніше. Щодо перенесення на дату дня народження Лесі Українки, то, вважаю, це максимально недоречним і безглуздим. Якщо вже і переносити це свято, щоб якось його «відділити», то можна було обрати будь-яку іншу дату. Виглядає, як хтось почав щось робити, проявив ініціативу і ляпнув перше ліпше, що в голову прийшло, щоб тільки від нього відчепилися.Щодо вихідного – мабуть, не потрібен. Тим більше зараз. Якщо б з’явилося нове свято-відповідник, то тоді нехай би був державний вихідний як було раніше. Але в «Дії» я, звичайно ж, проголосувала за вихідний (сміється – авт.). Я не категорична в цьому питанні, але проголосувала так, бо всі варіанти відповідей були дуже конкретні і інші два варіанти мені подобалися ще менше. Та і взагалі, коли вітають – люблю. Люблю коли вітають вцілому. Не важливо який привід: людина уважила, побажала чогось доброго і, можливо, щось навіть подарувала – це завжди приємно», – розповідає начальниця відділу спортивної установи«Я не маю додатку, тому не вийшло проголосувати, але я за те, щоб залишити вихідний. Тим більше, це міжнародне свято, а не російське, як у нас вже багато говорять. В принципі не бачу сенсу його відміняти чи переносити. Та і коли тебе вітають – це класно, підіймає настрій. Мій чоловік раніше ніколи не святкував, але цьогоріч доведеться, бо в його житті з’явилась я (сміється – ред)», – розповідає волинянкаЧоловіки, яких «Силі правди» вдалося розпитати про свято, вважають, що вирішувати переносити чи ні мають жінки. Загалом кажуть, що самі не святкують, але жінок вітають.«Я не чув за опитування, але вважаю, що моя думка не така важлива. Тому, що це свято для жінок, нехай вони і вирішують. Це не моє свято, хоча вітати цьогоріч буду. Який для мене цей день має зміст? Ніякого. Це можна ототожнити із святом весни», – розповідає луцький тренер«Якщо ми говоримо про міжнародний день, то я за те, щоб 8 березня перенесли на іншу дату – давно пора позбутися традицій святкування, які нам нав’язали за часів СРСР. Свято однозначно залишити, от тільки не робити з нього «квітковий день», а справді говорити про цінності. Тільки не на 25 лютого, ми всі розуміємо, що це не зовсім доречно.Особисто я 8 березня не святкую. Звичайний день, але тут, мабуть, особисто мій варіант, коли всі свята не мають якогось сакрального та важливого значення. Це варто довірити дівчатам. Але загалом треба залишити це свято, зробити вихідним, чому б і ні. За голосування в додатку, якщо чесно, я не знав», – каже студент«Я не проти свята, нехай залишається. Неважливо коли, але це буде таке свято для жінок. Мені вже, на жаль, немає кого вітати. Радянське чи міжнародне – яка різниця, коли мова йде не про обряд, а про повагу і любов до жінки», – ділиться думками пенсіонер

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