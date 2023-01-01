Україна нарощує сили для наступу, – The Economist





Про це повідомляє видання The Economist, пише



Як повідомляється, в грудні Америка і Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмочка в потік, кажуть аналітики The Economist.



З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли всього за три місяці, починаючи з грудня. Поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. Американський пакет включає в себе, наприклад, броньовані мостоукладальники, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході.



В результаті, повідомляє видання, українська армія трансформується. Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох.



"Російський наступ, що почався в кінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати ці резерви, що значно ускладнило контрнаступ", - йдеться в матеріалі. В останні дні російські солдати і найманці заглибилися в Бахмут, який з літа минулого року піддається нападу з боку Росії. Але битва за місто призвела до набагато більших втрат росіян, ніж українських військових. І що ще важливіше, генерал Залужний уникнув очевидної пастки.



Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви для порятунку міста, що має набагато більше символічне, ніж військове значення, він відправив війська за кордон для навчання новій техніці.



З іншого боку, як повідомляє видання, російська армія знаходиться в жахливому стані. Якщо вона завоює Бахмут і вирішить заглибитися далі, їй доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. Згодом вона може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи проломи, якими може скористатися Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз увага всього світу прикута до битви за Бахмут, однак незабаром увага буде звернена на контрнаступ України, який може початися вже в квітні.Про це повідомляє видання The Economist, пише УНІАН Як повідомляється, в грудні Америка і Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмочка в потік, кажуть аналітики The Economist.З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли всього за три місяці, починаючи з грудня. Поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. Американський пакет включає в себе, наприклад, броньовані мостоукладальники, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході.В результаті, повідомляє видання, українська армія трансформується. Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох."Російський наступ, що почався в кінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати ці резерви, що значно ускладнило контрнаступ", - йдеться в матеріалі. В останні дні російські солдати і найманці заглибилися в Бахмут, який з літа минулого року піддається нападу з боку Росії. Але битва за місто призвела до набагато більших втрат росіян, ніж українських військових. І що ще важливіше, генерал Залужний уникнув очевидної пастки.Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви для порятунку міста, що має набагато більше символічне, ніж військове значення, він відправив війська за кордон для навчання новій техніці.З іншого боку, як повідомляє видання, російська армія знаходиться в жахливому стані. Якщо вона завоює Бахмут і вирішить заглибитися далі, їй доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. Згодом вона може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи проломи, якими може скористатися Україна.

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