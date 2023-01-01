Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня

Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня
Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", - заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", - додав Блащак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Leopard 2, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які дані потрібно оновлювати військовозобов'язаним під час загальної мобілізації
Сьогодні, 16:25
«Полетіли» холодильники, телевізори й пральні машини: на Волині через ворожі атаки псувалася побутова техніка
Сьогодні, 16:06
Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня
Сьогодні, 15:35
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником «Азовсталі» Андрієм Ніколайчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:11
На Волині – спалах кашлюка
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2 Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
11 січень, 16:40
Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні
Сьогодні, 13:55
До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
05 березень, 13:26
Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир
03 березень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які дані потрібно оновлювати військовозобов'язаним під час загальної мобілізації
Сьогодні, 16:25
 0
«Полетіли» холодильники, телевізори й пральні машини: на Волині через ворожі атаки псувалася побутова техніка
Сьогодні, 16:06
 0
Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником «Азовсталі» Андрієм Ніколайчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:11
 0
На Волині – спалах кашлюка
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8