Які дані потрібно оновлювати військовозобов'язаним під час загальної мобілізації





Про це пише



За словами адвокатки Наталі Лісової, призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні регулярно оновлювати особисті дані.



Не рідше ніж раз на п’ять років вони повинні оновлювати інформацію про себе особисто в ТЦК за місцем реєстрації або проживання.



В разі зміни місця проживання військовозобов'язаний повинен протягом 7-ми днів з’явитися до місцевого ТЦК та стати на військовий облік. У цей же термін, протягом 7-ми днів у разі зміни персональних даних громадяни повинні повідомити про це ТЦК.



Яку інформацію про себе громадяни зобов’язані оновлювати в ТЦК:



- прізвище, ім'я, по-батькові,

- дату народження та місце народження,

- стать,

- місце проживання та місце перебування,

- відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та - інших представників (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), - дату народження,

- відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), а також дітей,

- реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії),

- відомості про громадянство,

- відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою,

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності),

- відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада),

- реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- відцифрований образ обличчя особи,

- відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України,

- відомості про освіту та спеціальність,

- відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку,

- відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення),

- відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили,

- відомості про наявність (відсутність) судимості,

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності),

- відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з Постановою № 1487, військовий облік ведеться за місцем проживання, на роботі, у закладах вищої та передвищої освіти, в дипломатичних установах за кордоном.Про це пише ТСН За словами адвокатки, призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні регулярно оновлювати особисті дані.Не рідше ніж раз на п’ять років вони повинні оновлювати інформацію про себе особисто в ТЦК за місцем реєстрації або проживання.В разі зміни місця проживання військовозобов'язаний повинен протягом 7-ми днів з’явитися до місцевого ТЦК та стати на військовий облік. У цей же термін, протягом 7-ми днів у разі зміни персональних даних громадяни повинні повідомити про це ТЦК.Яку інформацію про себе громадяни зобов’язані оновлювати в ТЦК:- прізвище, ім'я, по-батькові,- дату народження та місце народження,- стать,- місце проживання та місце перебування,- відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та - інших представників (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), - дату народження,- відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), а також дітей,- реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії),- відомості про громадянство,- відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою,відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності),- відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада),- реєстраційний номер облікової картки платника податків,- відцифрований образ обличчя особи,- відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України,- відомості про освіту та спеціальність,- відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку,- відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення),- відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили,- відомості про наявність (відсутність) судимості,- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності),- відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

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