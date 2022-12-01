Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Сьогодні, 17:10
7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
За його словами, повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.
Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».
"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.
Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - каже Єрмак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
За його словами, повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.
Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».
"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.
Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - каже Єрмак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка виступила на показі Pierre Cardin Fall 2023 в рамках Паризького тижня моди
Сьогодні, 17:50
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Медіа