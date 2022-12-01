Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО





Про це Андрій Єрмак.



За його словами, повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.



Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».



"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.



Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - каже Єрмак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.Про це повідомив голова ОПЗа його словами, повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі»."Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - каже Єрмак.

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