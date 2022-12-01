Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО

Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».

"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.

Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - каже Єрмак.
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО
Україна повернула з полону 130 військових. ФОТО

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Теги: полонені, обмін
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