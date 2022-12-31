Пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії на 54%





Хто та як це зможе зробити, пише



Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на пенсію отримає надбавку за наднормативний стаж.



Якою може бути надбавка за наднормативний стаж



Під час розрахунку враховуються лише повні місяці, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться. Відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в разі пізнішого виходу на пенсію її основний розмір збільшується.



За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 5 років — на 0,5%.



За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років — на 0,75%.Тобто відстрочення пенсії на 1 рік збільшує розмір пенсії на 6%, на 2 роки — 12%. В разі виходу на пенсію через 6 років після досягнення пенсійного віку за наявності страхового стажу пенсія збільшується на 54% порівняно з тим, якою могла би бути спочатку.



Звичайно, щоб продовжувати працювати, пенсіонерові потрібно мати здоров'я та, найголовніше, місце роботи. Та й якщо сам розмір пенсії невеликий, надбавка за стаж може виявитися дуже малою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розмір пенсії буде збільшений, якщо вийти на пенсію пізніше. Пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії.Хто та як це зможе зробити, пише ТСН Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на пенсію отримає надбавку за наднормативний стаж.Під час розрахунку враховуються лише повні місяці, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться. Відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в разі пізнішого виходу на пенсію її основний розмір збільшується.За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 5 років — на 0,5%.За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років — на 0,75%.Тобто відстрочення пенсії на 1 рік збільшує розмір пенсії на 6%, на 2 роки — 12%. В разі виходу на пенсію через 6 років після досягнення пенсійного віку за наявності страхового стажу пенсія збільшується на 54% порівняно з тим, якою могла би бути спочатку.Звичайно, щоб продовжувати працювати, пенсіонерові потрібно мати здоров'я та, найголовніше, місце роботи. Та й якщо сам розмір пенсії невеликий, надбавка за стаж може виявитися дуже малою.

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