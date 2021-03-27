Волинянка виступила на показі Pierre Cardin Fall 2023 в рамках Паризького тижня моди
Сьогодні, 17:50
Волинянка Маріанна Яремчук, модель агентства MZM Models, взяла участь у показі Pierre Cardin Fall 2023 в рамках Paris Fashion Week.
Про це у коментарі виданню ВСН повідомила директорка модельного агентства MZM Models Марина Занюк.
«Круто зробити роботу такого рівня, так як це відкриває для моделі інші можливості в моделінгу, сильніші агенції і контракти. Маріанна - це та людина, яка заслуговує цього рівня і модельних робіт high level на 100%, бо вона профі!» - наголосила Марина Занюк.
До слова, Маріанна Яремчук працює з агентством MZM Models з 2018 року. Свого часу юну красуню помітили на пошті, де вона підпрацьовувала, будучи студенткою.
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Про це у коментарі виданню ВСН повідомила директорка модельного агентства MZM Models Марина Занюк.
«Круто зробити роботу такого рівня, так як це відкриває для моделі інші можливості в моделінгу, сильніші агенції і контракти. Маріанна - це та людина, яка заслуговує цього рівня і модельних робіт high level на 100%, бо вона профі!» - наголосила Марина Занюк.
До слова, Маріанна Яремчук працює з агентством MZM Models з 2018 року. Свого часу юну красуню помітили на пошті, де вона підпрацьовувала, будучи студенткою.
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