Скільки цивільних залишилося у Бахмуті
Сьогодні, 18:45
У Бахмуті залишається менше 4 тисяч цивільних, з них – 38 дітей.
Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у етері телемарафону, пише Радіо Свобода.
Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який зумовлено щільними обстрілами.
Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти.
Якщо ви хочете евакуюватися з небезпечних територій, зверніться на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.
До слова, уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Вона здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.
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Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у етері телемарафону, пише Радіо Свобода.
Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який зумовлено щільними обстрілами.
Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти.
Якщо ви хочете евакуюватися з небезпечних територій, зверніться на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.
До слова, уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Вона здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.
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