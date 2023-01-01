Скільки цивільних залишилося у Бахмуті





Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у етері телемарафону, пише



Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який зумовлено щільними обстрілами.



Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти.



Якщо ви хочете евакуюватися з небезпечних територій, зверніться на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.



До слова, уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Вона здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бахмуті залишається менше 4 тисяч цивільних, з них – 38 дітей.Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територійу етері телемарафону, пише Радіо Свобода. Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який зумовлено щільними обстрілами.Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти.Якщо ви хочете евакуюватися з небезпечних територій, зверніться на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.До слова, уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Вона здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

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