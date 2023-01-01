Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Завтра, 8 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг та сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +6°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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