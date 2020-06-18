На Волині школа і садочок лишились без тепла





Про це



На вулиці похолодало, навіть випав сніг, однак в навчальних закладах Іванич не має опалення. Батьків ніхто не попередив про відсутність тепла, тому діти зранку традиційно пішли в школу та дитсадочок. І опинилися в холодних класах та групах.



Депутатка селищної ради Катерина Бонюк на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що питання опалення ніхто не вирішує і дітям доводиться мерзнути в мінусову температуру.



“Батькам не повідомили заздалегідь, що дітям доведеться мерзнути. Вони сидять у холодному підвалі, бо тривога, а після відбою повернуться у холодні групи та класи”, – наголосила Катерина.



Зупинку теплопостачання в навчальних закладах підтвердив БУГу і керівник виробничої дільниці ТОВ «Аванті-Девелопмент», яка надає послуги з теплопостачання комунальним установам Іванич, Олег Новосад.



За його словами, в котельні, яка опалює дитсадочок і ліцей №1 сталася технічна поломка, яку вже ремонтують.



Нагадаємо, селищна рада боргувала за опалення комунальних установ понад 2,5 мільйона гривень. Голова громада вперто не хотіла платити за тепло постачальнику теплової енергії – ТОВ «Аванті-Девелопмент» через особистий конфлікт.



Томашевська і керівництво ТОВ «Аванті-Девелопмент» не можуть дійти консенсусу щодо того, по якій ціні платити за теплопостачання. Справа навіть дійшла до суду. Фірма-постачальник теплової енергії подала скаргу на селищну раду і наразі її розглядає Волинський окружний адмiнсуд. За інформацією БУГу, 6-го березня відбулося перше судове засідання у цій справі в Луцьку.



Як стало відомо БУГу, борг за опалення керівництво громади, хоч і частково, але все-таки виплатило.



У тому, що котельні зупинилися через несплату і некомпетентність голови громади Лідії Томашевської, впевнена і Катерина Бонюк.



“Можливо, ви не в курсі, але котельні зупинилися через несплату! Власні амбіції і некомпетентність у всьому Томашевської привели до найгіршого: заклади освіти без тепла при мінусовій температурі. Рекомендую батькам дошкільнят і школярів приносити чеки з аптек в кабінет головихи”, – написала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посеред опалювального сезону в комунальних установах Іванич вимкнули опалення. Діти в дитячому садочку, учні в ліцеї №1 лишились без опалення. Батьків не попередили.Про це БУГу стало відомо з власних джерел.На вулиці похолодало, навіть випав сніг, однак в навчальних закладах Іванич не має опалення. Батьків ніхто не попередив про відсутність тепла, тому діти зранку традиційно пішли в школу та дитсадочок. І опинилися в холодних класах та групах.Депутатка селищної радина своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що питання опалення ніхто не вирішує і дітям доводиться мерзнути в мінусову температуру.“Батькам не повідомили заздалегідь, що дітям доведеться мерзнути. Вони сидять у холодному підвалі, бо тривога, а після відбою повернуться у холодні групи та класи”, – наголосила Катерина.Зупинку теплопостачання в навчальних закладах підтвердив БУГу і керівник виробничої дільниці ТОВ «Аванті-Девелопмент», яка надає послуги з теплопостачання комунальним установам Іванич, Олег Новосад.За його словами, в котельні, яка опалює дитсадочок і ліцей №1 сталася технічна поломка, яку вже ремонтують.Нагадаємо, селищна рада боргувала за опалення комунальних установ понад 2,5 мільйона гривень. Голова громада вперто не хотіла платити за тепло постачальнику теплової енергії – ТОВ «Аванті-Девелопмент» через особистий конфлікт.Томашевська і керівництво ТОВ «Аванті-Девелопмент» не можуть дійти консенсусу щодо того, по якій ціні платити за теплопостачання. Справа навіть дійшла до суду. Фірма-постачальник теплової енергії подала скаргу на селищну раду і наразі її розглядає Волинський окружний адмiнсуд. За інформацією БУГу, 6-го березня відбулося перше судове засідання у цій справі в Луцьку.Як стало відомо БУГу, борг за опалення керівництво громади, хоч і частково, але все-таки виплатило.У тому, що котельні зупинилися через несплату і некомпетентність голови громади, впевнена і Катерина Бонюк.“Можливо, ви не в курсі, але котельні зупинилися через несплату! Власні амбіції і некомпетентність у всьому Томашевської привели до найгіршого: заклади освіти без тепла при мінусовій температурі. Рекомендую батькам дошкільнят і школярів приносити чеки з аптек в кабінет головихи”, – написала вона.

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