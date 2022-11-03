В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
Станом на 7 березня в Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомили в Офісі омбудсмена.
Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.
Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.
На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.
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Про це повідомили в Офісі омбудсмена.
Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.
Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.
На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.
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