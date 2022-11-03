В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти

В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Станом на 7 березня в Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.

Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.

На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: безвісти зниклі, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині школа і садочок лишились без тепла
Сьогодні, 19:22
Скільки цивільних залишилося у Бахмуті
Сьогодні, 18:45
Десятки тисяч: The Guardian назвав втрати окупантів під Бахмутом
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
На Волині із початку року розшукали усіх безвісти зниклих дітей На Волині із початку року розшукали усіх безвісти зниклих дітей
03 листопад, 2022, 13:32
В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей В Україні залишаються зниклими безвісти 230 дітей
31 серпень, 2022, 12:50
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій
03 березень, 11:20
На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей
27 лютий, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині школа і садочок лишились без тепла
Сьогодні, 19:22
 0
Скільки цивільних залишилося у Бахмуті
Сьогодні, 18:45
 0
Десятки тисяч: The Guardian назвав втрати окупантів під Бахмутом
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8