Десятки тисяч: The Guardian назвав втрати окупантів під Бахмутом
Сьогодні, 18:14
Десятки тисяч російських окупантів загинули в спробах взяти український Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост в Twitter журналіста The Guardian Дена Саббаха.
"Росія втратила від 20 000 до 30 000 людей, намагаючись взяти Бахмут", - заявив журналіст.
Крім того, за словам Саббаха, співвідношення вбитих і поранених солдат може бути значно гіршим, ніж один до трьох.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост в Twitter журналіста The Guardian Дена Саббаха.
"Росія втратила від 20 000 до 30 000 людей, намагаючись взяти Бахмут", - заявив журналіст.
Крім того, за словам Саббаха, співвідношення вбитих і поранених солдат може бути значно гіршим, ніж один до трьох.
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