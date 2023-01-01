Десятки тисяч: The Guardian назвав втрати окупантів під Бахмутом





Про це повідомляє Дена Саббаха.



"Росія втратила від 20 000 до 30 000 людей, намагаючись взяти Бахмут", - заявив журналіст.



Крім того, за словам Саббаха, співвідношення вбитих і поранених солдат може бути значно гіршим, ніж один до трьох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятки тисяч російських окупантів загинули в спробах взяти український Бахмут.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост в Twitter журналіста The Guardian"Росія втратила від 20 000 до 30 000 людей, намагаючись взяти Бахмут", - заявив журналіст.Крім того, за словам Саббаха, співвідношення вбитих і поранених солдат може бути значно гіршим, ніж один до трьох.

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