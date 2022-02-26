Росія й далі перекидає з Білорусі підрозділи для участі у бойових діях в Україні





Про це під час брифінгу в медіацентрі Андрій Демченко.



«На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тис. російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону», - повідомив Демченко.



За його словами, незважаючи на дії ворога, зараз наша основна задача - мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення, тому нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області, додав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Державної прикордонної служби фіксують перекидання з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які проходили там навчання.Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник ДПСУ«На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тис. російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону», - повідомив Демченко.За його словами, незважаючи на дії ворога, зараз наша основна задача - мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення, тому нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області, додав Демченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію