«Полетіли» холодильники, телевізори й пральні машини: на Волині через ворожі атаки псувалася побутова техніка





Під час постійних вимкнень електроенергії побутова техніка стала вразливою. Інколи навіть найменший перепад міг спричинити несправність того чи іншого приладу, - пише



Як енергетики пережили гарячий період?



Владислав Філюк працює на посаді електромонтера з експлуатації розподільних мереж у ПрАТ «Волиньобленерго». За його словами, кількість аварійних поломок електрообладнання впродовж осені-зими була вищою, ніж в мирні роки.



– Якими видами роботи займається ваша бригада?



– Ми ремонтуємо трансформатори, розподільчі установки – це трансформаторні/розподільчі підстанції 10/04 кВ. Також це планові, капітальні та технічні обслуговування цих об’єктів. Ремонт масляних вимикачів, – розповідає чоловік. – За розпорядженням диспетчера здійснюємо перемикання електроустановок, а також перевіряємо якість електроенергії.



Останнім часом більшість елетрообладнання виходило з ладу через надмірне навантаження. У зв’язку з частими плановими відключеннями і включеннями було багато пошкоджень на високій стороні 10 кіловольт. Виходили з ладу вимикачі навантаження, роз’єднувачі високовольтні і масляні вимикачі. Це означає, що в багатьох людей в цей момент зникало світло поза графіком. На усунення таких проблем могло піти, до прикладу, три години, або й декілька днів. Так відбувається аварійний ремонт.



– У зв’язку з масовими ракетними обстрілами енергосистеми України, електропідстанції не могли передати потрібну потужність через зруйновані електромережі. Тому за розпорядженням диспетчера Укренерго, у Волинській області та місті Луцьку відбувалися аварійні відключення, щоб передати потужність туди, де вона була більш потрібною, або для стабілізації електромережі.



Коли у Луцьку у підстанцію прилетіла ракета. Такого у моєму досвіді раніше не було. Тоді довелося багато їздити між підстанціями, щоб відновити електропостачання: спочатку для об’єктів критичної інфраструктури, а згодом для всіх споживачів. Особливо тяжкою працею цього доводиться досягати енергетикам на Сході та з центральних областей України, вони роблять неможливе.



Навантаження на сервісні центри з ремонту техніки зросло на 30-40%

У сервісних центрах Луцька розповідають, що найбільше під час відключень постраждали сучасні навісні двоконтурні котли, які запускаються через електрику. Від стрибків напруги у них виходила з ладу плата. Через перепади живлення з холодильниками виникала така ж проблема. Також дуже чутливими до стрибків у мережі були мікрохвильові печі, телевізори й пральні машини. До того ж, крім побутової техніки, часто в ремонт приносили перетворювачі напруги.



Замовлення на ремонт побутової техніки з початком відключень у Луцьку зросли на 30-40%.



Не виключено, що такі атаки можуть повторитися. Ніхто не може гарантувати, що Україну знову не спіткає блекаут. Майстри сервісних центрів Луцька дали кілька порад як підготуватися і вберегти свою техніку під час відключень.



Майстер Євген працює у ремонті побутових приладів ​​«Електронік». Він радить подбати про стабілізатори напруги.



«Найкращий варіант, якщо ви маєте можливість, поставити загальний стабілізатор. Його ціна близько 30 тисяч гривень. Він захистить весь дім, збереже будь-яку техніку, не важливо яка її кількість, не дозволить високого стрибка в мережі, тому за це відповідна ціна. Зазвичай його ставлять біля лічильника, або при вході в будинок. Але слід зазначити, що у квартирах його майже не встановлюють, адже для нього потрібно місце, тому цей варіант більш актуальний для будинків, – каже майстер.



– Більш бюджетний варіант, який справляється зі своєю задачею на відмінно – реле контролю напруги «Zubr». Його часто рекомендують електрики, адже він найпопулярніший і найкращий серед співвідношення ціна-якість. Його вартість від 1000 грн, встановлення і підключення пристрою у свою електромережу з допомогою спеціалістів – теж приблизно 1000 грн. Тобто приблизно за 2000 грн питання можна вирішити. Він ставиться в щитку і, фактично, займає місце як дифавтомат. Реле вимикає навантаження при перевищенні допустимих меж напруги: максимальних і мінімальних. Тільки з’являється нормальне електропостачання в мережі, відсікач одразу відновлює подачу навантаження.



Єдиний мінус, який інколи може дратувати, – коли світло тільки вмикається, стрибає напруга і реле може декілька разів вимкнути електроенергію, але тим самим збереже техніку. Це зумовлено тим, що після відновлення подачі струму напруга у розетці нестабільна і може збільшуватися до понад 280 вольт».



Перепади напруги у всіх індивідуальні, так само і техніка у кожного різна. Тому перш ніж купувати певний пристрій для стабілізації напруги, обов’язково потрібно проконсультуватися.



Аби вийти із ситуації з відключеннями та забезпечити постійне електропостачання, все більше людей купують мініелектростанції та генератори. Вони також вимагають дотримання певних правил експлуатації, – каже Тетяна Галка з Домової служби Луцька.



«Багато генераторів «летять», через те, що люди дають завелике навантаження. Якщо генератор на 3 кВт, його можна навантажувати до 70-75% максимум. Також не менш популярні «Bluetti» чи «EcoFlow», люди часто їх купують в основному до 1-1,5 кВт. З ними ситуація аналогічна – можна навантажувати лише з мінусом 25%. Якщо мініелектростанція не одразу вийде з ладу, вона поступово буде псуватися і згодом просто «погорить».



Найчастіше у них ламаються саме транзистори, а їх ремонт дуже важкий. Хлопці підбирають просто подібні транзистори по вольтажу, оскільки оригінальні запчастини просто нереально знайти в Україні. Вони іноземні, в нас представництва немає, а з Європи довго чекати. Тому бережіть такі цінні речі».



Найкращий спосіб вберегти свою побутову техніку, якого радять дотримуватися енергетики – завжди вимикати з розеток прилади під час відключень. Це найпростіша порада, яка до того ж не потребує капіталовкладень. Вимкнув пристрій, напруги немає – нічого не вийде з ладу і тим більше не спричинить пожежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Регулярні ракетні обстріли з боку Росії призвели до значних руйнувань енергосистеми України. Працівники енергетичної галузі намагалися оперативно відновити роботу постраждалих мереж. Незважаючи на це, українцям довелося пережити важку воєнну зиму із частими відключеннями світла.Під час постійних вимкнень електроенергії побутова техніка стала вразливою. Інколи навіть найменший перепад міг спричинити несправність того чи іншого приладу, - пише Сила правди. працює на посаді електромонтера з експлуатації розподільних мереж у ПрАТ «Волиньобленерго». За його словами, кількість аварійних поломок електрообладнання впродовж осені-зими була вищою, ніж в мирні роки.– Якими видами роботи займається ваша бригада?– Ми ремонтуємо трансформатори, розподільчі установки – це трансформаторні/розподільчі підстанції 10/04 кВ. Також це планові, капітальні та технічні обслуговування цих об’єктів. Ремонт масляних вимикачів, – розповідає чоловік. – За розпорядженням диспетчера здійснюємо перемикання електроустановок, а також перевіряємо якість електроенергії.Останнім часом більшість елетрообладнання виходило з ладу через надмірне навантаження. У зв’язку з частими плановими відключеннями і включеннями було багато пошкоджень на високій стороні 10 кіловольт. Виходили з ладу вимикачі навантаження, роз’єднувачі високовольтні і масляні вимикачі. Це означає, що в багатьох людей в цей момент зникало світло поза графіком. На усунення таких проблем могло піти, до прикладу, три години, або й декілька днів. Так відбувається аварійний ремонт.– У зв’язку з масовими ракетними обстрілами енергосистеми України, електропідстанції не могли передати потрібну потужність через зруйновані електромережі. Тому за розпорядженням диспетчера Укренерго, у Волинській області та місті Луцьку відбувалися аварійні відключення, щоб передати потужність туди, де вона була більш потрібною, або для стабілізації електромережі.Коли у Луцьку у підстанцію прилетіла ракета. Такого у моєму досвіді раніше не було. Тоді довелося багато їздити між підстанціями, щоб відновити електропостачання: спочатку для об’єктів критичної інфраструктури, а згодом для всіх споживачів. Особливо тяжкою працею цього доводиться досягати енергетикам на Сході та з центральних областей України, вони роблять неможливе.Навантаження на сервісні центри з ремонту техніки зросло на 30-40%У сервісних центрах Луцька розповідають, що найбільше під час відключень постраждали сучасні навісні двоконтурні котли, які запускаються через електрику. Від стрибків напруги у них виходила з ладу плата. Через перепади живлення з холодильниками виникала така ж проблема. Також дуже чутливими до стрибків у мережі були мікрохвильові печі, телевізори й пральні машини. До того ж, крім побутової техніки, часто в ремонт приносили перетворювачі напруги.Замовлення на ремонт побутової техніки з початком відключень у Луцьку зросли на 30-40%.Не виключено, що такі атаки можуть повторитися. Ніхто не може гарантувати, що Україну знову не спіткає блекаут. Майстри сервісних центрів Луцька дали кілька порад як підготуватися і вберегти свою техніку під час відключень.Майстерпрацює у ремонті побутових приладів ​​«Електронік». Він радить подбати про стабілізатори напруги.«Найкращий варіант, якщо ви маєте можливість, поставити загальний стабілізатор. Його ціна близько 30 тисяч гривень. Він захистить весь дім, збереже будь-яку техніку, не важливо яка її кількість, не дозволить високого стрибка в мережі, тому за це відповідна ціна. Зазвичай його ставлять біля лічильника, або при вході в будинок. Але слід зазначити, що у квартирах його майже не встановлюють, адже для нього потрібно місце, тому цей варіант більш актуальний для будинків, – каже майстер.– Більш бюджетний варіант, який справляється зі своєю задачею на відмінно – реле контролю напруги «Zubr». Його часто рекомендують електрики, адже він найпопулярніший і найкращий серед співвідношення ціна-якість. Його вартість від 1000 грн, встановлення і підключення пристрою у свою електромережу з допомогою спеціалістів – теж приблизно 1000 грн. Тобто приблизно за 2000 грн питання можна вирішити. Він ставиться в щитку і, фактично, займає місце як дифавтомат. Реле вимикає навантаження при перевищенні допустимих меж напруги: максимальних і мінімальних. Тільки з’являється нормальне електропостачання в мережі, відсікач одразу відновлює подачу навантаження.Єдиний мінус, який інколи може дратувати, – коли світло тільки вмикається, стрибає напруга і реле може декілька разів вимкнути електроенергію, але тим самим збереже техніку. Це зумовлено тим, що після відновлення подачі струму напруга у розетці нестабільна і може збільшуватися до понад 280 вольт».Перепади напруги у всіх індивідуальні, так само і техніка у кожного різна. Тому перш ніж купувати певний пристрій для стабілізації напруги, обов’язково потрібно проконсультуватися.Аби вийти із ситуації з відключеннями та забезпечити постійне електропостачання, все більше людей купують мініелектростанції та генератори. Вони також вимагають дотримання певних правил експлуатації, – кажез Домової служби Луцька.«Багато генераторів «летять», через те, що люди дають завелике навантаження. Якщо генератор на 3 кВт, його можна навантажувати до 70-75% максимум. Також не менш популярні «Bluetti» чи «EcoFlow», люди часто їх купують в основному до 1-1,5 кВт. З ними ситуація аналогічна – можна навантажувати лише з мінусом 25%. Якщо мініелектростанція не одразу вийде з ладу, вона поступово буде псуватися і згодом просто «погорить».Найчастіше у них ламаються саме транзистори, а їх ремонт дуже важкий. Хлопці підбирають просто подібні транзистори по вольтажу, оскільки оригінальні запчастини просто нереально знайти в Україні. Вони іноземні, в нас представництва немає, а з Європи довго чекати. Тому бережіть такі цінні речі».Найкращий спосіб вберегти свою побутову техніку, якого радять дотримуватися енергетики – завжди вимикати з розеток прилади під час відключень. Це найпростіша порада, яка до того ж не потребує капіталовкладень. Вимкнув пристрій, напруги немає – нічого не вийде з ладу і тим більше не спричинить пожежі.

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