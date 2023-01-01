У Луцьку попрощалися із загиблим захисником «Азовсталі» Андрієм Ніколайчуком. ФОТО

Андрія Ніколайчука,



Про це повідомили у Луцькраді.



Старший лейтенант Андрій Ніколайчук (11.12.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України.



Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



“Війна триває понад рік. І коли сьогодні ми повертаємося у минуле, згадуючи її початок і наші переживання, то бачимо, що Бог одразу дав нам тих людей, які з перших днів війни відчули себе зобов’язаними протиставитися ворогу. Серед них і воїн Андрій. Сьогодні ми молимося за його вічний блаженний упокій, бо він є одним з тих, хто найбільше полюбив свою Батьківщину, свій край, свій народ. У вічній пам’яті Божій Андрій буде записаний як свідок найвищої любові згідно з Христовими словами “Немає більшої любові, ніж коли хто душу свою віддасть за ближніх своїх”, – сказав у скорботній промові протоієрей Володимир Подолець.



По завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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