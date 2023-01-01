В Україну повернули тіло загиблого на «Азовсталі» Героя з Луцька Андрія Ніколайчука

Ніколайчука Андрія Валерійовича.



Про це Ігор Поліщук.



Старший лейтенант Андрій Ніколайчук, 11.12.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України на посаді командира взводу вогневої підтримки 3 роти оперативного призначення 2 батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення “Азов”.



Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.



Щирі співчуття рідним та близьким.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.

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