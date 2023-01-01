Добрі новини від ВолиньPost за 3 березня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день,Волинська спортменка, яка займається важкою атлетикою, вдало виступила на Кубку України та встановила національний рекорд. Спортсменка змінного складу ВОШВСМу ваговій категорії до 45 кг посіла перші місця у ривку та поштовху. За сумою двоборства (134 кг) волинянка теж зайняла 1 місце.Минулої доби, 2 березня, Сили оборони знищили 765 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб,• танків ‒ 3405 (+8) од,• бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,• артилерійських систем – 2402 (+4) од,• РСЗВ – 484 (+4) од,• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,• літаків – 301 (+1) од,• гелікоптерів – 289 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),• крилатих ракет ‒ 873 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).Серед напруги війни і боїв найцінніше – провести час із рідними, з тими, за ким тужить серце на фронті.Військовослужбовці Князівської бригади разом із родинами відпочивають у Карпатах, аби відновитися фізично після поранень, оновитися психологічно й емоційно.«Командування бригади працює над тим, аби якомога більше воїнів Князівської 14 ОМБр змогли відпочити зі своїми сім'ями», – йдеться на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.2 березня оголосили підсумки всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine), який є національним етапом міжнародної GENIUS Olympiad Global. Участь у ньому взяли одразу четверо старовижівських школярів, котрі стали переможцями обласного етапу конкурсу:таСвітлина Едуарда Гетюка, котра була представлена у підкатегорії «Фотографія» категорії «Мистецтво», відзначена срібною нагородою. Фото під назвою «Замість сміття мають бути квіти» було зроблене на полігоні твердих побутових відходів у Старій Вижівці.У пресслужбі ПЦУ зазначили, що календарне питання – складне, але нагальне з огляду на численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства та архієреїв щодо можливості використання у практиці служіння новоюліанського календаря за зразком більшості Помісних Православних Церков.«Турбуючись про всіх своїх дітей, Православна Церква України рішенням Синоду визначила Порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря:», – пишуть у ПЦУ.Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.Переможцем аукціону визначено фізичну особу-підприємця. Отож, для того щоб найближчим часом на території Центрального парку розпочнуться роботи з демонтажу та реставрації старих атракціонів (включно з «Колесом огляду»), а також облаштування нових місць їх розташування.Частково роботи з благоустрою території вже тривають.До повномасштабного вторгненнябув далекобійником. За п’ять років об'їздив чимало країн Європи. Однак усі шляхи, каже, ведуть додому - до рідної України, яку завжди готовий захищати.24 лютого чоловік саме збирався у закордонний рейс, але почалася війна. Довго не роздумуючи Тарас вирушив у Волинський прикордонний загін і одягнув однострій прикордонників. За кілька днів його підрозділ виїхав на охорону державної межі з Білоруссю. І от уже рік, як прикордонник разом з побратимами забезпечують захист цієї ділянки.