Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 4 березня
Сьогодні, 22:13
4 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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