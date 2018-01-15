У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії
Сьогодні, 21:03
Суд у білоруському Мінську засудив нобелівського лауреата, політв'язня Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі, троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії.
Про це пише Українська правда з посиланням на правозахисний центр "Вясна".
"Суддя Марина Запасник призначила голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;
заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;
координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.
Також суд засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.
Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").
Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".
Згідно з матеріалами справи, засуджені "у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року".
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Про це пише Українська правда з посиланням на правозахисний центр "Вясна".
"Суддя Марина Запасник призначила голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;
заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;
координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.
Також суд засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.
Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").
Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".
Згідно з матеріалами справи, засуджені "у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року".
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