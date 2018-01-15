У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії

Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі, троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії.



Про це пише



"Суддя Марина Запасник призначила голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;



заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;



координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.



Також суд засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії заочно.



Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").



Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".



Згідно з матеріалами справи, засуджені "у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд у білоруському Мінську засудив нобелівського лауреата, політв'язнядо 10 років позбавлення волі, троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії.Про це пише Українська правда з посиланням на правозахисний центр "Вясна"."Суддяпризначила голові "Вясни" та Нобелівському лауреату Алесю Бяляцькому – 10 років колонії в умовах посиленого режиму;заступнику голови "Вясни" і віцепрезиденту FIDH Валентину Стефановичу – 9 років колонії в умовах посиленого режиму;координатору кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юристу Володимиру Лабковичу – 7 років колонії в умовах посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.Також суд засудив правозахисника "Вясни"до 8 років колонії заочно.Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".Згідно з матеріалами справи, засуджені "у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна", незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року".

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