Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО

Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО
На українсько-білоруському кордоні тривають навчання бійців бригади територіальної оборони Волині. Відпрацьовують різні сценарії на полі бою.

Про це розповів Суспільному речник бригади Сергій Хомінський.

За легендою навчань бійці мали зупинити противника, який проривався вздовж замінованого кордону.

Серед озброєння, яке мають артилеристи на Волині – протитанкова гармата "Рапіра".

"Вона отримала назву "снайперська гвинтівка", бо відбувається точне враження цілі. Вона здатна зупинити бронетехніку противника: БТР, БМП, танки навіть сучасних модифікацій", – каже командир взводу управління артилерійської батареї Вадим із позивним "Петрович".

Як розповів Суспільному старший навідник ТРО Волині Анатолій, перевага "Рапіри" у мобільності та швидкості розгортання: "Приїжджаємо на позиції, розгортаємося до хвилини і вже можна вести стрільбу. По прямому наведенню стріляти можемо 1 км 800 м, прекрасна гармата".

Ті, хто стріляли з гармати вперше – проходять традиційний ритуал артилеристів, каже командир взводу Вадим. Бійцям наносять на обличчя порох. "Щоб завжди в ціль", – додає командир взводу.
Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО

Неподалік вогневих позицій артилеристів також відпрацьовували атаку на ворога мінометники. Усі дії координують в командному пункті. Кількість учасників навчань і локацію не називають в цілях безпеки, – сказав пресофіцер бригади Сергій Хомінський.

Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО
Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, тероборона, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 4 березня
Сьогодні, 22:13
Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії
Сьогодні, 21:03
В українських школах можуть запровадити двомовне навчання
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині тероборонівці вчаться відбивати атаки ворога з мінометів. ФОТО. ВІДЕО На Волині тероборонівці вчаться відбивати атаки ворога з мінометів. ФОТО. ВІДЕО
06 лютий, 15:48
На Волині тривають навчання артилеристів тероборони На Волині тривають навчання артилеристів тероборони
27 вересень, 2022, 10:42
Бійці волинської тероборони проходять навчання Бійці волинської тероборони проходять навчання
13 серпень, 2022, 14:33
Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ
03 серпень, 2022, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 4 березня
Сьогодні, 22:13
 0
Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
 0
У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії
Сьогодні, 21:03
 0
В українських школах можуть запровадити двомовне навчання
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8