Посвята і знищення ворожої техніки: в артилеристів ТРО Волині тривають навчання. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Хомінський.



За легендою навчань бійці мали зупинити противника, який проривався вздовж замінованого кордону.



Серед озброєння, яке мають артилеристи на Волині – протитанкова гармата "Рапіра".



"Вона отримала назву "снайперська гвинтівка", бо відбувається точне враження цілі. Вона здатна зупинити бронетехніку противника: БТР, БМП, танки навіть сучасних модифікацій", – каже командир взводу управління артилерійської батареї Вадим із позивним "Петрович".



Як розповів Суспільному старший навідник ТРО Волині Анатолій, перевага "Рапіри" у мобільності та швидкості розгортання: "Приїжджаємо на позиції, розгортаємося до хвилини і вже можна вести стрільбу. По прямому наведенню стріляти можемо 1 км 800 м, прекрасна гармата".



Ті, хто стріляли з гармати вперше – проходять традиційний ритуал артилеристів, каже командир взводу Вадим. Бійцям наносять на обличчя порох. "Щоб завжди в ціль", – додає командир взводу.



Неподалік вогневих позицій артилеристів також відпрацьовували атаку на ворога мінометники. Усі дії координують в командному пункті. Кількість учасників навчань і локацію не називають в цілях безпеки, – сказав пресофіцер бригади Сергій Хомінський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українсько-білоруському кордоні тривають навчання бійців бригади територіальної оборони Волині. Відпрацьовують різні сценарії на полі бою.Про це розповів Суспільному речник бригадиЗа легендою навчань бійці мали зупинити противника, який проривався вздовж замінованого кордону.Серед озброєння, яке мають артилеристи на Волині – протитанкова гармата "Рапіра"."Вона отримала назву "снайперська гвинтівка", бо відбувається точне враження цілі. Вона здатна зупинити бронетехніку противника: БТР, БМП, танки навіть сучасних модифікацій", – каже командир взводу управління артилерійської батареї Вадим із позивним "Петрович".Як розповів Суспільному старший навідник ТРО Волині, перевага "Рапіри" у мобільності та швидкості розгортання: "Приїжджаємо на позиції, розгортаємося до хвилини і вже можна вести стрільбу. По прямому наведенню стріляти можемо 1 км 800 м, прекрасна гармата".Ті, хто стріляли з гармати вперше – проходять традиційний ритуал артилеристів, каже командир взводу. Бійцям наносять на обличчя порох. "Щоб завжди в ціль", – додає командир взводу.Неподалік вогневих позицій артилеристів також відпрацьовували атаку на ворога мінометники. Усі дії координують в командному пункті. Кількість учасників навчань і локацію не називають в цілях безпеки, – сказав пресофіцер бригади Сергій Хомінський.

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