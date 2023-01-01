Погода у Луцьку на завтра, 4 березня

Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
У суботу, 4 березня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.

Народний прогноз погоди: 4 березня відзначається день пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфії. У давнину цей день називався Ман'як. Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо "на Федота сніжний замет - до пізньої трави". Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.

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Теги: погода, Луцьк
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