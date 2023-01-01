На Волині підприємство за будівництво спортивного комплексу отримало зайві 147 тисяч гривень

На Волині підприємство за будівництво спортивного комплексу отримало зайві 147 тисяч гривень
Директора будівельного підприємства на Волині судитимуть за службову недбалість.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам.

За даними слідства, керівник підприємства, яке, згідно із укладеним із Торчинською селищною радою договором, виконувало роботи із будівництва спортивного комплексу у Торчині, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних робіт та підписав акти їх приймання із внесеними в них неправдивими відомостями.

На підставі цих документів підприємству з бюджету селищної ради було зайво перераховано понад 147 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування посадовець, щодо якого на розгляді суду перебуває ще й обвинувальний акт про вчинення ним службового підроблення та заволодіння майном, відшкодував шкоду, завдану його діями.

Далі – слово за судом.


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Теги: Волинь, прокуратура, підприємство
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