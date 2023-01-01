На Волині підприємство за будівництво спортивного комплексу отримало зайві 147 тисяч гривень
Сьогодні, 19:00
Директора будівельного підприємства на Волині судитимуть за службову недбалість.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам.
За даними слідства, керівник підприємства, яке, згідно із укладеним із Торчинською селищною радою договором, виконувало роботи із будівництва спортивного комплексу у Торчині, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних робіт та підписав акти їх приймання із внесеними в них неправдивими відомостями.
На підставі цих документів підприємству з бюджету селищної ради було зайво перераховано понад 147 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування посадовець, щодо якого на розгляді суду перебуває ще й обвинувальний акт про вчинення ним службового підроблення та заволодіння майном, відшкодував шкоду, завдану його діями.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам.
За даними слідства, керівник підприємства, яке, згідно із укладеним із Торчинською селищною радою договором, виконувало роботи із будівництва спортивного комплексу у Торчині, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних робіт та підписав акти їх приймання із внесеними в них неправдивими відомостями.
На підставі цих документів підприємству з бюджету селищної ради було зайво перераховано понад 147 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування посадовець, щодо якого на розгляді суду перебуває ще й обвинувальний акт про вчинення ним службового підроблення та заволодіння майном, відшкодував шкоду, завдану його діями.
Далі – слово за судом.
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