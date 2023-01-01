Українські захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах.Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Старикове, Атинське, Павлівка, Рясне Сумської області та районів близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Сіверськ і Роздолівка Донецької області.На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій, зокрема, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Північне Донецької області.На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів. Зокрема це - Времівка, Новосілка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу «ZALA».Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.