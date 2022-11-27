Мер волинського міста анонсував капітальний ремонт доріг





Про це Ігор Чайка.



Така можливість з'явилась завдяки тому, що в грудні 2022-го Кабмін вніс зміни до Постанови №590 і дозволив місцевому самоврядуванню виділяти бюджетні кошти, зокрема, на такі ремонти.



Ідеться про вулиці, які у Ковелі планували відремонтувати ще до повномасштабної війни.



Чайка також додав, що кошти на проведення робіт виділили з вільних залишків бюджету громади, за які проголосували на сесії в кінці лютого 2023.



Капітальні ремонти планують на таких вулицях:



• Леонтовича;

• Пушкіна (перейменовано на вул.Шкільну);

•перехрестя вулиць Театральної — Сагайдачного;

• перехрестя вулиць Шевченка — Грушевського.



Також планують масштабну реконструкцію вулиці Відродження, яка буде проходити в два етапи:



• від вул. Т.Боровця до ФОКа;

• від ФОКа до перехрестя з вул. Черняховського.



«Найближчим часом проведу на цих локаціях робочу зустріч. На деяких з них роботи розпочнуться, щойно встановляться сприятливі погодні умови.Також продовжимо облаштування доріг методом напівпросочування по місту: про це інформуватиму додатково», – написав мер Ковеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч у Ковелі запланували капітальні ремонти та реконструкції доріг.Про це пише міський голова КовеляТака можливість з'явилась завдяки тому, що в грудні 2022-го Кабмін вніс зміни до Постанови №590 і дозволив місцевому самоврядуванню виділяти бюджетні кошти, зокрема, на такі ремонти.Ідеться про вулиці, які у Ковелі планували відремонтувати ще до повномасштабної війни.Чайка також додав, що кошти на проведення робіт виділили з вільних залишків бюджету громади, за які проголосували на сесії в кінці лютого 2023.Капітальні ремонти планують на таких вулицях:• Леонтовича;• Пушкіна (перейменовано на вул.Шкільну);•перехрестя вулиць Театральної — Сагайдачного;• перехрестя вулиць Шевченка — Грушевського.Також планують масштабну реконструкцію вулиці Відродження, яка буде проходити в два етапи:• від вул. Т.Боровця до ФОКа;• від ФОКа до перехрестя з вул. Черняховського.«Найближчим часом проведу на цих локаціях робочу зустріч. На деяких з них роботи розпочнуться, щойно встановляться сприятливі погодні умови.Також продовжимо облаштування доріг методом напівпросочування по місту: про це інформуватиму додатково», – написав мер Ковеля.

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