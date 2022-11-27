Мер волинського міста анонсував капітальний ремонт доріг

Мер волинського міста анонсував капітальний ремонт доріг
Цьогоріч у Ковелі запланували капітальні ремонти та реконструкції доріг.

Про це пише міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Така можливість з'явилась завдяки тому, що в грудні 2022-го Кабмін вніс зміни до Постанови №590 і дозволив місцевому самоврядуванню виділяти бюджетні кошти, зокрема, на такі ремонти.

Ідеться про вулиці, які у Ковелі планували відремонтувати ще до повномасштабної війни.

Чайка також додав, що кошти на проведення робіт виділили з вільних залишків бюджету громади, за які проголосували на сесії в кінці лютого 2023.

Капітальні ремонти планують на таких вулицях:

• Леонтовича;
• Пушкіна (перейменовано на вул.Шкільну);
•перехрестя вулиць Театральної — Сагайдачного;
• перехрестя вулиць Шевченка — Грушевського.

Також планують масштабну реконструкцію вулиці Відродження, яка буде проходити в два етапи:

• від вул. Т.Боровця до ФОКа;
• від ФОКа до перехрестя з вул. Черняховського.

«Найближчим часом проведу на цих локаціях робочу зустріч. На деяких з них роботи розпочнуться, щойно встановляться сприятливі погодні умови.Також продовжимо облаштування доріг методом напівпросочування по місту: про це інформуватиму додатково», – написав мер Ковеля.

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, ремонт доріг
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