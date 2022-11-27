Мер волинського міста анонсував капітальний ремонт доріг
Сьогодні, 18:00
Цьогоріч у Ковелі запланували капітальні ремонти та реконструкції доріг.
Про це пише міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Така можливість з'явилась завдяки тому, що в грудні 2022-го Кабмін вніс зміни до Постанови №590 і дозволив місцевому самоврядуванню виділяти бюджетні кошти, зокрема, на такі ремонти.
Ідеться про вулиці, які у Ковелі планували відремонтувати ще до повномасштабної війни.
Чайка також додав, що кошти на проведення робіт виділили з вільних залишків бюджету громади, за які проголосували на сесії в кінці лютого 2023.
Капітальні ремонти планують на таких вулицях:
• Леонтовича;
• Пушкіна (перейменовано на вул.Шкільну);
•перехрестя вулиць Театральної — Сагайдачного;
• перехрестя вулиць Шевченка — Грушевського.
Також планують масштабну реконструкцію вулиці Відродження, яка буде проходити в два етапи:
• від вул. Т.Боровця до ФОКа;
• від ФОКа до перехрестя з вул. Черняховського.
«Найближчим часом проведу на цих локаціях робочу зустріч. На деяких з них роботи розпочнуться, щойно встановляться сприятливі погодні умови.Також продовжимо облаштування доріг методом напівпросочування по місту: про це інформуватиму додатково», – написав мер Ковеля.
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Про це пише міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Така можливість з'явилась завдяки тому, що в грудні 2022-го Кабмін вніс зміни до Постанови №590 і дозволив місцевому самоврядуванню виділяти бюджетні кошти, зокрема, на такі ремонти.
Ідеться про вулиці, які у Ковелі планували відремонтувати ще до повномасштабної війни.
Чайка також додав, що кошти на проведення робіт виділили з вільних залишків бюджету громади, за які проголосували на сесії в кінці лютого 2023.
Капітальні ремонти планують на таких вулицях:
• Леонтовича;
• Пушкіна (перейменовано на вул.Шкільну);
•перехрестя вулиць Театральної — Сагайдачного;
• перехрестя вулиць Шевченка — Грушевського.
Також планують масштабну реконструкцію вулиці Відродження, яка буде проходити в два етапи:
• від вул. Т.Боровця до ФОКа;
• від ФОКа до перехрестя з вул. Черняховського.
«Найближчим часом проведу на цих локаціях робочу зустріч. На деяких з них роботи розпочнуться, щойно встановляться сприятливі погодні умови.Також продовжимо облаштування доріг методом напівпросочування по місту: про це інформуватиму додатково», – написав мер Ковеля.
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