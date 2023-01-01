Волиняни обміняли 277 тисяч старих ламп

Мешканці Волині обміняли 277 тисяч старих ламп на енергозберігаючі у відділеннях «Укрпошти».Про це повідомляє голова ОВАЗагалом Волинська область уже отримала майже 600 тисяч світлодіодних ламп від Євросоюзу.Кожен повнолітній волинянин може обміняти до 5-ти справних ламп розжарювання на LED. Обмін відбувається з попереднім замовленням і без нього.А з 25 лютого обміняти лампочки можуть й жителі віддалених сіл Волині. У населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та «Укрпоштою» за підтримки Європейського Союзу.