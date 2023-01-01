Волиняни обміняли 277 тисяч старих ламп

Волиняни обміняли 277 тисяч старих ламп
Мешканці Волині обміняли 277 тисяч старих ламп на енергозберігаючі у відділеннях «Укрпошти».

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

Загалом Волинська область уже отримала майже 600 тисяч світлодіодних ламп від Євросоюзу.

Кожен повнолітній волинянин може обміняти до 5-ти справних ламп розжарювання на LED. Обмін відбувається з попереднім замовленням і без нього.

А з 25 лютого обміняти лампочки можуть й жителі віддалених сіл Волині. У населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.

Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та «Укрпоштою» за підтримки Європейського Союзу.

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Теги: обмін ламп, Волинь
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