Волиняни обміняли 277 тисяч старих ламп
Сьогодні, 17:22
Мешканці Волині обміняли 277 тисяч старих ламп на енергозберігаючі у відділеннях «Укрпошти».
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом Волинська область уже отримала майже 600 тисяч світлодіодних ламп від Євросоюзу.
Кожен повнолітній волинянин може обміняти до 5-ти справних ламп розжарювання на LED. Обмін відбувається з попереднім замовленням і без нього.
А з 25 лютого обміняти лампочки можуть й жителі віддалених сіл Волині. У населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.
Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та «Укрпоштою» за підтримки Європейського Союзу.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом Волинська область уже отримала майже 600 тисяч світлодіодних ламп від Євросоюзу.
Кожен повнолітній волинянин може обміняти до 5-ти справних ламп розжарювання на LED. Обмін відбувається з попереднім замовленням і без нього.
А з 25 лютого обміняти лампочки можуть й жителі віддалених сіл Волині. У населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.
Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та «Укрпоштою» за підтримки Європейського Союзу.
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