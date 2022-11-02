Перші БТР «Spartan», закуплені Фондом Сергія Притули, – вже в Україні

Перші БТР «Spartan», закуплені Фондом Сергія Притули, – вже в Україні
Разом зі Spartan також прибула інша бронетехніка для обслуговування та евакуації: FV434, медичні евакуаційні машини, командні Sultan, Stormer, FV432 Bulldog і Samson.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула 3 березня.

Загалом фонду вдалося закупити 101 одиницю бронетехніки.

«Коли нашим захисникам щось необхідно, ми просто скидаємося і купуємо. Ми вже забезпели рідну армію народними байрактарами, народний супутник чудово працює в інтересах української військової розвідки. Настав час народних Spartan. За кошти небайдужих українців та людей з-за кордону, які нас підтримують, наш фонд купив 101 гусеничний бронетранспортер. Партію з 24, які зайшли я демонструю вже зараз».
Перші БТР «Spartan», закуплені Фондом Сергія Притули, – вже в Україні

Сергій Притула подякував людям та бізнесу, які дозволили закупити техніку. Це рекордна за масштабами закупівля бронетехніки силами народу, а не за міжурядовими зв’язками чи лінією допомоги між державами.

Зі 101 бронетранспортера на передову вже поїхали 24. Збори на інші важливі проєкти продовжуються.

Рахунки для донатів можна знайти за посиланням.

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Теги: бронетрансппортери, Притула
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