Перші БТР «Spartan», закуплені Фондом Сергія Притули, – вже в Україні





Про це Сергій Притула 3 березня.



Загалом фонду вдалося закупити 101 одиницю бронетехніки.



«Коли нашим захисникам щось необхідно, ми просто скидаємося і купуємо. Ми вже забезпели рідну армію народними байрактарами, народний супутник чудово працює в інтересах української військової розвідки. Настав час народних Spartan. За кошти небайдужих українців та людей з-за кордону, які нас підтримують, наш фонд купив 101 гусеничний бронетранспортер. Партію з 24, які зайшли я демонструю вже зараз».



Сергій Притула подякував людям та бізнесу, які дозволили закупити техніку. Це рекордна за масштабами закупівля бронетехніки силами народу, а не за міжурядовими зв’язками чи лінією допомоги між державами.



Зі 101 бронетранспортера на передову вже поїхали 24. Збори на інші важливі проєкти продовжуються.



Рахунки для донатів можна знайти за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Разом зі Spartan також прибула інша бронетехніка для обслуговування та евакуації: FV434, медичні евакуаційні машини, командні Sultan, Stormer, FV432 Bulldog і Samson.Про це повідомив волонтер3 березня.Загалом фонду вдалося закупити 101 одиницю бронетехніки.«Коли нашим захисникам щось необхідно, ми просто скидаємося і купуємо. Ми вже забезпели рідну армію народними байрактарами, народний супутник чудово працює в інтересах української військової розвідки. Настав час народних Spartan. За кошти небайдужих українців та людей з-за кордону, які нас підтримують, наш фонд купив 101 гусеничний бронетранспортер. Партію з 24, які зайшли я демонструю вже зараз».Сергій Притула подякував людям та бізнесу, які дозволили закупити техніку. Це рекордна за масштабами закупівля бронетехніки силами народу, а не за міжурядовими зв’язками чи лінією допомоги між державами.Зі 101 бронетранспортера на передову вже поїхали 24. Збори на інші важливі проєкти продовжуються.Рахунки для донатів можна знайти за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію