Авіакатастрофа у Броварах: «чорну скриньку» вже розшифрували





Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 березня на пресконференції у Києві. За його словами, розслідування триває, пише



"Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена та відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства", – повідомив Денис Шмигаль.



Прем'єр-міністр запевнив, що слідство триває, наразі потрібно дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку питань.



За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.



"Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, зокрема, є результати технічного стану гелікоптера", – додав Шмигаль.



Він також уточнив, що всі матеріали з чорної скриньки збережені та якісні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Чорну скриньку", яку попередньо було знайдено на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах , розшифрували у Франції. Її матеріали вже передали слідству.Про це розповів прем'єр-міністр3 березня на пресконференції у Києві. За його словами, розслідування триває, пише 24 канал. "Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена та відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства", – повідомив Денис Шмигаль.Прем'єр-міністр запевнив, що слідство триває, наразі потрібно дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку питань.За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу."Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, зокрема, є результати технічного стану гелікоптера", – додав Шмигаль.Він також уточнив, що всі матеріали з чорної скриньки збережені та якісні.

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