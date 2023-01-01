Авіакатастрофа у Броварах: «чорну скриньку» вже розшифрували

Авіакатастрофа у Броварах: «чорну скриньку» вже розшифрували
"Чорну скриньку", яку попередньо було знайдено на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали вже передали слідству.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 березня на пресконференції у Києві. За його словами, розслідування триває, пише 24 канал.

"Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена та відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства", – повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив, що слідство триває, наразі потрібно дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку питань.

За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.

"Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, зокрема, є результати технічного стану гелікоптера", – додав Шмигаль.

Він також уточнив, що всі матеріали з чорної скриньки збережені та якісні.

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Теги: Бровари, авіакатастрофа, МВС, загибель, чорна скринька
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