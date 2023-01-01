На Волині кордон з Білоруссю боронить військовий на псевдо «Татар». ФОТО

На Волині кордон з Білоруссю боронить військовий на псевдо «Татар». ФОТО
До повномасштабного вторгнення Тарас був далекобійником. За п’ять років об'їздив чимало країн Європи. Однак усі шляхи, каже, ведуть додому - до рідної України, яку завжди готовий захищати.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордоного загону.

24 лютого чоловік саме збирався у закордонний рейс, але почалася війна. Довго не роздумуючи Тарас вирушив у Волинський прикордонний загін і одягнув однострій прикордонників. За кілька днів його підрозділ виїхав на охорону державної межі з Білоруссю. І от уже рік, як прикордонник разом з побратимами забезпечують захист цієї ділянки.

Хлопці постійно стежать за усім, що відбувається на території суміжної держави, аби вчасно зреагувати на будь-які маневри противника. Щоденно прикордонники відточують бойові навички та виконують завдання щодо укріплення оборони.
На Волині кордон з Білоруссю боронить військовий на псевдо «Татар». ФОТО

«Волинські ліси нас оберігають. Ми всі розуміємо, що повинні тут бути, адже ворог недалеко від нас. Та ми на своїй землі й будемо боронити її до останнього», - каже Татар.
На Волині кордон з Білоруссю боронить військовий на псевдо «Татар». ФОТО

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Теги: Татар, Білорусь, Волинь
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