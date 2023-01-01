На Волині кордон з Білоруссю боронить військовий на псевдо «Татар». ФОТО

До повномасштабного вторгненнябув далекобійником. За п’ять років об'їздив чимало країн Європи. Однак усі шляхи, каже, ведуть додому - до рідної України, яку завжди готовий захищати.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордоного загону.24 лютого чоловік саме збирався у закордонний рейс, але почалася війна. Довго не роздумуючи Тарас вирушив у Волинський прикордонний загін і одягнув однострій прикордонників. За кілька днів його підрозділ виїхав на охорону державної межі з Білоруссю. І от уже рік, як прикордонник разом з побратимами забезпечують захист цієї ділянки.Хлопці постійно стежать за усім, що відбувається на території суміжної держави, аби вчасно зреагувати на будь-які маневри противника. Щоденно прикордонники відточують бойові навички та виконують завдання щодо укріплення оборони.«Волинські ліси нас оберігають. Ми всі розуміємо, що повинні тут бути, адже ворог недалеко від нас. Та ми на своїй землі й будемо боронити її до останнього», - каже Татар.