Скільки коштує утримання одного полоненого росіянина
Сьогодні, 16:10
Україна витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного росіянина, котрий потрапив у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра юстиції України Олени Висоцької в інтерв'ю "Укрінформу".
За її словами, коли раніше у Мін'юсті розповідали про 3 тисячі гривень за місяць утримання одного військовополоненого, то враховували лише витрати на харчування та комунальні послуги.
"Це був дуже грубий підрахунок та некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - уточнила чиновниця.
Вона зазначила, що минулого року було важко підрахувати конкретну суму, оскільки кількість полонених постійно змінювалась.
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону. Отже, якщо говорити про більш-менш нормально розраховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами - ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць”, - розповіла Висоцька.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра юстиції України Олени Висоцької в інтерв'ю "Укрінформу".
За її словами, коли раніше у Мін'юсті розповідали про 3 тисячі гривень за місяць утримання одного військовополоненого, то враховували лише витрати на харчування та комунальні послуги.
"Це був дуже грубий підрахунок та некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - уточнила чиновниця.
Вона зазначила, що минулого року було важко підрахувати конкретну суму, оскільки кількість полонених постійно змінювалась.
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону. Отже, якщо говорити про більш-менш нормально розраховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами - ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць”, - розповіла Висоцька.
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Коментарі 1
Відмивання просто грошей. А мінімальна зарплата скільки? А на якогось кацапа 10000 грн.
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