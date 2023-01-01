Ампутували ногу: волинському бійцю, який воював у Бахмуті, збирають кошти на допомогу

Ампутували ногу: волинському бійцю, який воював у Бахмуті, збирають кошти на допомогу
Віктор Шоломицький із Любешова упродовж 11 місяців захищав Україну від російського агресора. Нині йому необхідна підтримка земляків.

Про це пише газета Нове життя.

Воїн побував у багатьох гарячих точках. Майже пів року Віктор Михайлович боронив рідну землю в Бахмуті. Там 18 лютого й отримав тяжкі поранення.

Тиждень рідні не знали, що з ним, бо ж не було зв’язку. І лише потім стало відомо, що Віктор Шоломицький перебуває у госпіталі. Спочатку боєць лікувався у Дніпрі, потім його перевезли до столиці, де й знаходиться любешівець нині. Переніс уже не одну операцію, так як одержав численні травми грудної клітки, верхніх кінцівок, обличчя, йому ампутували ногу.

На жаль, витрати на лікування, реабілітацію не покриваються повністю державою. Вони не посильні для сім’ї. Тож дружина захисника пані Наталія просить усіх небайдужих допомоги у цій складній ситуації.

Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку на ім’я Віктора Михайловича Шоломицького 5168 7520 1820 3581.

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Теги: Шоломицький, Бахмут, допомога воїну
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