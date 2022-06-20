Росія динамічно змінює кількість кораблів у Чорному морі: чи є загроза ракетного удару

Росія динамічно змінює кількість кораблів у Чорному морі: чи є загроза ракетного удару
Росія динамічно змінює склад корабельного угруповання у Чорному морі. Наразі виведено 13 кораблів, з яких два - ракетоносії.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад", - сказано в ньому.

Станом на 12:00 у Чорному морі перебували 13 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких - до 8 ракет "Калібр".

При цьому в ОК "Південь" зазначають, що заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно.

"Активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування, як ракет повітряного базування, так і морського. Тож, загроза ракетного удару залишається", - додають військові.

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Теги: Чорне море, Росія, ракети
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