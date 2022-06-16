У Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки оновлять атракціони: обрали орендаря

30 січня 2023 року відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки міста Луцька, а саме атракціонів: «Веселі гірки», «Орбіта», «Автодром», «Сюрприз», «Колесо огляду».Про це повідомили у Луцькраді.Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.Переможцем аукціону визначено фізичну особу-підприємця. Отож, для того щоб найближчим часом на території Центрального парку розпочнуться роботи з демонтажу та реставрації старих атракціонів (включно з «Колесом огляду»), а також облаштування нових місць їх розташування.Частково роботи з благоустрою території вже тривають.