Ковельчанина, який вчинив сексуальне насильство щодо 6-річного школяра, відправили до психлікарні





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Експертиза встановила, що молодик, який зранку 7 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті



Довідково: Згідно ч. 3 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд задоволив клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури про застосування до 23-річного жителя Ковеля, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153 КК України), примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Експертиза встановила, що молодик, який зранку 7 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо 6-річного хлопчика , не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого розладу психічної діяльності.Довідково: Згідно ч. 3 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.

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