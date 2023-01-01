Ковельчанина, який вчинив сексуальне насильство щодо 6-річного школяра, відправили до психлікарні
Сьогодні, 13:12
Ковельський міськрайонний суд задоволив клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури про застосування до 23-річного жителя Ковеля, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153 КК України), примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Експертиза встановила, що молодик, який зранку 7 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо 6-річного хлопчика, не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого розладу психічної діяльності.
Довідково: Згідно ч. 3 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Експертиза встановила, що молодик, який зранку 7 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо 6-річного хлопчика, не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого розладу психічної діяльності.
Довідково: Згідно ч. 3 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.
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Ковельчанина, який вчинив сексуальне насильство щодо 6-річного школяра, відправили до психлікарні
Сьогодні, 13:12
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