Фото на сміттєзвалищі: школяр з Волині здобув «срібло» на GENIUS Olympiad Global

Уляна Хлопук, Мар’яна Максимук, Роман Коваль та Едуард Гетюк.



Про це Юрій Коваль.



GENIUS Olympiad Global - це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щороку, починаючи з 2011-го, проходить у Сполучених Штатах Америки.



Світлина Едуарда Гетюка, котра була представлена у підкатегорії «Фотографія» категорії «Мистецтво», відзначена срібною нагородою.



Фото під назвою «Замість сміття мають бути квіти» було зроблене на полігоні твердих побутових відходів у Старій Вижівці. Він був введений в експлуатацію у 2005 році. Загальна його площа становить 1,1953 га. На сьогодні полігон уже майже на половину заповнений.



Моделлю на цьому фото виступила сестра Едуарда, першокласниця Олеся Гетюк. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів.



Своєю світлиною одинадцятикласник Старовижівського ліцею хотів показати масштаби проблеми накопичення побутових відходів і підкреслити давно назрілу необхідність налагодження роздільного збору сміття та його подальшої переробки. Ця проблема не є якось локальною і стосується не лише Старої Вижівки, а має глобальний характер.



Серед найкращих регіональних центрів «GENIUS Olympiad Ukraine» Волинська обласна Мала академія наук, яка є організатором конкурсу в області, також посіла 2 місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 березня оголосили підсумки всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine), який є національним етапом міжнародної GENIUS Olympiad Global. Участь у ньому взяли одразу четверо старовижівських школярів, котрі стали переможцями обласного етапу конкурсу:таПро це інформує науковий керівникGENIUS Olympiad Global - це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щороку, починаючи з 2011-го, проходить у Сполучених Штатах Америки.Світлина Едуарда Гетюка, котра була представлена у підкатегорії «Фотографія» категорії «Мистецтво», відзначена срібною нагородою.Фото під назвою «Замість сміття мають бути квіти» було зроблене на полігоні твердих побутових відходів у Старій Вижівці. Він був введений в експлуатацію у 2005 році. Загальна його площа становить 1,1953 га. На сьогодні полігон уже майже на половину заповнений.Моделлю на цьому фото виступила сестра Едуарда, першокласниця. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів.Своєю світлиною одинадцятикласник Старовижівського ліцею хотів показати масштаби проблеми накопичення побутових відходів і підкреслити давно назрілу необхідність налагодження роздільного збору сміття та його подальшої переробки. Ця проблема не є якось локальною і стосується не лише Старої Вижівки, а має глобальний характер.Серед найкращих регіональних центрів «GENIUS Olympiad Ukraine» Волинська обласна Мала академія наук, яка є організатором конкурсу в області, також посіла 2 місце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію