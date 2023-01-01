Фото на сміттєзвалищі: школяр з Волині здобув «срібло» на GENIUS Olympiad Global
Сьогодні, 12:12
2 березня оголосили підсумки всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine), який є національним етапом міжнародної GENIUS Olympiad Global. Участь у ньому взяли одразу четверо старовижівських школярів, котрі стали переможцями обласного етапу конкурсу: Уляна Хлопук, Мар’яна Максимук, Роман Коваль та Едуард Гетюк.
Про це інформує науковий керівник Юрій Коваль.
GENIUS Olympiad Global - це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щороку, починаючи з 2011-го, проходить у Сполучених Штатах Америки.
Світлина Едуарда Гетюка, котра була представлена у підкатегорії «Фотографія» категорії «Мистецтво», відзначена срібною нагородою.
Фото під назвою «Замість сміття мають бути квіти» було зроблене на полігоні твердих побутових відходів у Старій Вижівці. Він був введений в експлуатацію у 2005 році. Загальна його площа становить 1,1953 га. На сьогодні полігон уже майже на половину заповнений.
Моделлю на цьому фото виступила сестра Едуарда, першокласниця Олеся Гетюк. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів.
Своєю світлиною одинадцятикласник Старовижівського ліцею хотів показати масштаби проблеми накопичення побутових відходів і підкреслити давно назрілу необхідність налагодження роздільного збору сміття та його подальшої переробки. Ця проблема не є якось локальною і стосується не лише Старої Вижівки, а має глобальний характер.
Серед найкращих регіональних центрів «GENIUS Olympiad Ukraine» Волинська обласна Мала академія наук, яка є організатором конкурсу в області, також посіла 2 місце.
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Про це інформує науковий керівник Юрій Коваль.
GENIUS Olympiad Global - це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щороку, починаючи з 2011-го, проходить у Сполучених Штатах Америки.
Світлина Едуарда Гетюка, котра була представлена у підкатегорії «Фотографія» категорії «Мистецтво», відзначена срібною нагородою.
Фото під назвою «Замість сміття мають бути квіти» було зроблене на полігоні твердих побутових відходів у Старій Вижівці. Він був введений в експлуатацію у 2005 році. Загальна його площа становить 1,1953 га. На сьогодні полігон уже майже на половину заповнений.
Моделлю на цьому фото виступила сестра Едуарда, першокласниця Олеся Гетюк. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів.
Своєю світлиною одинадцятикласник Старовижівського ліцею хотів показати масштаби проблеми накопичення побутових відходів і підкреслити давно назрілу необхідність налагодження роздільного збору сміття та його подальшої переробки. Ця проблема не є якось локальною і стосується не лише Старої Вижівки, а має глобальний характер.
Серед найкращих регіональних центрів «GENIUS Olympiad Ukraine» Волинська обласна Мала академія наук, яка є організатором конкурсу в області, також посіла 2 місце.
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