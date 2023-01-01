Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Жителі Люблинецької громади об'єдналися та допомагають військовим будувати та облаштовувати оборонні споруди.
Про це розповів Суспільному заступник селищного голови Михайло Кухарчук.
Наразі добровольці укріплюють військові позиції поруч із міжнародною автотрасою Київ – Ковель – Ягодин. З літа, – каже Михайло Кухарук, – облаштували 300 метрів окопів. Нині будують ще 70 метрів.
Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, – каже представник сил територіальної оборони Волині Павло. Військовослужбовець консультує добровольців і розповідає, якими мають бути укріплення.
"Це буде опорний пункт з елементами контролю-пропуску і це він будується не тільки на цій трасі, а по всьому периметру контролю доступу до міста Ковеля", – каже військовослужбовець.
На облаштування бліндажів Люблинецька громада ще не витратила ні копійки, – каже Михайло Кухарук. Все заготовляють своїми силами, працюють з місцевими мешканцями.
Один із добровольців – Михайло Головій. Раніше чоловік працював на різних роботах на будівництві. "Взяли інструменти, прийшли, та й помагаємо. Робимо на совість", – говорить він.
Вперше допомагати військовим прийшов 17-річний Дмитро. Каже: робить те, що може: Прибиваєш цвяхи, дошки переносиш. Просять допомогти, то чому не допомогти. Всі воюють, то може пригодиться, а може ні – хай буде".
За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд – Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже: робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують.
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Про це розповів Суспільному заступник селищного голови Михайло Кухарчук.
Наразі добровольці укріплюють військові позиції поруч із міжнародною автотрасою Київ – Ковель – Ягодин. З літа, – каже Михайло Кухарук, – облаштували 300 метрів окопів. Нині будують ще 70 метрів.
Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, – каже представник сил територіальної оборони Волині Павло. Військовослужбовець консультує добровольців і розповідає, якими мають бути укріплення.
"Це буде опорний пункт з елементами контролю-пропуску і це він будується не тільки на цій трасі, а по всьому периметру контролю доступу до міста Ковеля", – каже військовослужбовець.
На облаштування бліндажів Люблинецька громада ще не витратила ні копійки, – каже Михайло Кухарук. Все заготовляють своїми силами, працюють з місцевими мешканцями.
Один із добровольців – Михайло Головій. Раніше чоловік працював на різних роботах на будівництві. "Взяли інструменти, прийшли, та й помагаємо. Робимо на совість", – говорить він.
Вперше допомагати військовим прийшов 17-річний Дмитро. Каже: робить те, що може: Прибиваєш цвяхи, дошки переносиш. Просять допомогти, то чому не допомогти. Всі воюють, то може пригодиться, а може ні – хай буде".
За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд – Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже: робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують.
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