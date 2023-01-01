Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО

Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО
Жителі Люблинецької громади об'єдналися та допомагають військовим будувати та облаштовувати оборонні споруди.

Про це розповів Суспільному заступник селищного голови Михайло Кухарчук.

Наразі добровольці укріплюють військові позиції поруч із міжнародною автотрасою Київ – Ковель – Ягодин. З літа, – каже Михайло Кухарук, – облаштували 300 метрів окопів. Нині будують ще 70 метрів.

Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, – каже представник сил територіальної оборони Волині Павло. Військовослужбовець консультує добровольців і розповідає, якими мають бути укріплення.

Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО


"Це буде опорний пункт з елементами контролю-пропуску і це він будується не тільки на цій трасі, а по всьому периметру контролю доступу до міста Ковеля", – каже військовослужбовець.

На облаштування бліндажів Люблинецька громада ще не витратила ні копійки, – каже Михайло Кухарук. Все заготовляють своїми силами, працюють з місцевими мешканцями.

Один із добровольців – Михайло Головій. Раніше чоловік працював на різних роботах на будівництві. "Взяли інструменти, прийшли, та й помагаємо. Робимо на совість", – говорить він.

Михайло Головій
Михайло Головій


Вперше допомагати військовим прийшов 17-річний Дмитро. Каже: робить те, що може: Прибиваєш цвяхи, дошки переносиш. Просять допомогти, то чому не допомогти. Всі воюють, то може пригодиться, а може ні – хай буде".

17-річний Дмитро Савельєв
17-річний Дмитро Савельєв


За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд – Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже: робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: окопи, добровольці, Люблинецька громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Фото на сміттєзвалищі: школяр з Волині здобув «срібло» на GENIUS Olympiad Global
Сьогодні, 12:12
Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових
Сьогодні, 11:48
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій
Сьогодні, 11:20
Війна триватиме ще рік, – радник Залужного
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Волинські поліцейські-добровольці відправилися в бригаду НПУ «Лють». ФОТО Волинські поліцейські-добровольці відправилися в бригаду НПУ «Лють». ФОТО
21 лютий, 15:01
МВС сторює 8 нових штурмових бригад: запрошують добровольців МВС сторює 8 нових штурмових бригад: запрошують добровольців
03 лютий, 13:50
На Волині учасники добровольчого формування будують оборонні споруди. ВІДЕО На Волині учасники добровольчого формування будують оборонні споруди. ВІДЕО
17 січень, 15:20
Добровольці, які стали на захист країни, матимуть статус УБД Добровольці, які стали на захист країни, матимуть статус УБД
12 січень, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
Фото на сміттєзвалищі: школяр з Волині здобув «срібло» на GENIUS Olympiad Global
Сьогодні, 12:12
 0
Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових
Сьогодні, 11:48
 0
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій
Сьогодні, 11:20
 0
Війна триватиме ще рік, – радник Залужного
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8