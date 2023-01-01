Добровольці допомагають військовим будувати окопи на Волині. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Кухарчук.



Наразі добровольці укріплюють військові позиції поруч із міжнародною автотрасою Київ – Ковель – Ягодин. З літа, – каже Михайло Кухарук, – облаштували 300 метрів окопів. Нині будують ще 70 метрів.



Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, – каже представник сил територіальної оборони Волині Павло. Військовослужбовець консультує добровольців і розповідає, якими мають бути укріплення.







"Це буде опорний пункт з елементами контролю-пропуску і це він будується не тільки на цій трасі, а по всьому периметру контролю доступу до міста Ковеля", – каже військовослужбовець.



На облаштування бліндажів Люблинецька громада ще не витратила ні копійки, – каже Михайло Кухарук. Все заготовляють своїми силами, працюють з місцевими мешканцями.



Один із добровольців – Михайло Головій. Раніше чоловік працював на різних роботах на будівництві. "Взяли інструменти, прийшли, та й помагаємо. Робимо на совість", – говорить він.



Михайло Головій



Вперше допомагати військовим прийшов 17-річний Дмитро. Каже: робить те, що може: Прибиваєш цвяхи, дошки переносиш. Просять допомогти, то чому не допомогти. Всі воюють, то може пригодиться, а може ні – хай буде".



17-річний Дмитро Савельєв



За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд – Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже: робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Люблинецької громади об'єдналися та допомагають військовим будувати та облаштовувати оборонні споруди.Про це розповів Суспільному заступник селищного головиНаразі добровольці укріплюють військові позиції поруч із міжнародною автотрасою Київ – Ковель – Ягодин. З літа, – каже Михайло Кухарук, – облаштували 300 метрів окопів. Нині будують ще 70 метрів.Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, – каже представник сил територіальної оборони Волині. Військовослужбовець консультує добровольців і розповідає, якими мають бути укріплення."Це буде опорний пункт з елементами контролю-пропуску і це він будується не тільки на цій трасі, а по всьому периметру контролю доступу до міста Ковеля", – каже військовослужбовець.На облаштування бліндажів Люблинецька громада ще не витратила ні копійки, – каже Михайло Кухарук. Все заготовляють своїми силами, працюють з місцевими мешканцями.Один із добровольців –. Раніше чоловік працював на різних роботах на будівництві. "Взяли інструменти, прийшли, та й помагаємо. Робимо на совість", – говорить він.Вперше допомагати військовим прийшов 17-річний. Каже: робить те, що може: Прибиваєш цвяхи, дошки переносиш. Просять допомогти, то чому не допомогти. Всі воюють, то може пригодиться, а може ні – хай буде".За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд – Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже: робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують.

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