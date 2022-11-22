Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят

Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят
Православна Церква України оприлюднила святкові дні за Новоюліанським календарем.

Про це йдеться на сторінці ПЦУ у фейсбуці.

У пресслужбі зазначили, що календарне питання – складне, але нагальне з огляду на численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства та архієреїв щодо можливості використання у практиці служіння новоюліанського календаря за зразком більшості Помісних Православних Церков.

«Турбуючись про всіх своїх дітей, Православна Церква України рішенням Синоду визначила Порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря: bit.ly/3xWkMXK», – пишуть у ПЦУ.

Тож, починаючи з цього місяця, ПЦУ надалі подаватиме загальну інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (діючим, традиційним) календарем і новоюліанським (оновленим) календарем, зважаючи на те, що деякі громади виявили бажання і належним чином отримали відповідне синодальне благословення.

«Тим часом нагадаємо: проблемою юліанського традиційного календаря є накопичення невідповідності між астрономічним і календарним рівноденням. Нині це розходження складає 13 днів, а з плином часу складатиме місяці», – додають у пресслужбі.

Зауважують, що сто років тому, використовуючи напрацювання сербського астронома Мілутіна Міланковича з реформи та уточнення юліанського календаря, поступово в Православній Церкві став запроваджуватися оновлений календар, який виключає недолік юліанського календаря і є більш близьким до астрономічних даних, ніж григоріанський календар. Його називають новоюліанським.

Станом на сьогодні новоюліанський календар використовують: Вселенський Патріархат, Олександрійський Патріархат, Антиохійський Патріархат, Румунський Патріархат, Болгарський Патріархат, Церква Кіпру, Церква Греції, Церква Албанії.

Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят
Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят

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Теги: Свята, церква, календар, ПЦУ
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