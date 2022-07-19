Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових
Сьогодні, 11:48
За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.
Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.
Нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.
Нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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