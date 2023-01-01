Війна триватиме ще рік, – радник Залужного

Війна триватиме ще рік, – радник Залужного
Війна з Росією може тривати ще рік, її потрібно закінчити перемогою України на полі бою.

Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, пише УНІАН.

За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.

Назаров підкреслив, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни.

На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати Росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Однак вигнати росіян з української території – можливо.

"Мова йде про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря і Кримського півострова", – заявив генерал.

Назаров нагадав, що такі приклади вже є – в Харківській і Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам і звільнити великі території.

На думку президента Володимира Зеленського, Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією вже цього року. Але для цього потрібно, щоб країни-партнери виконали свою "домашню роботу".

На Заході з Україною солідарні. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз ще не прийшов час для предметних переговорів з Кремлем, оскільки Путін все ще вірить у свою перемогу.

Нагадаємо, що у Валерія Залужного розповіли, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.


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Теги: Росія, Україна, війна
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