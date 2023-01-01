Війна триватиме ще рік, – радник Залужного





Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, пише



За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.



Назаров підкреслив, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни.



На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати Росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Однак вигнати росіян з української території – можливо.



"Мова йде про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря і Кримського півострова", – заявив генерал.



Назаров нагадав, що такі приклади вже є – в Харківській і Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам і звільнити великі території.



На думку президента Володимира Зеленського, Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією вже цього року. Але для цього потрібно, щоб країни-партнери виконали свою "домашню роботу".



На Заході з Україною солідарні. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз ще не прийшов час для предметних переговорів з Кремлем, оскільки Путін все ще вірить у свою перемогу.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна з Росією може тривати ще рік, її потрібно закінчити перемогою України на полі бою.Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ, генералв інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, пише УНІАН За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.Назаров підкреслив, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни.На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати Росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Однак вигнати росіян з української території – можливо."Мова йде про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря і Кримського півострова", – заявив генерал.Назаров нагадав, що такі приклади вже є – в Харківській і Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам і звільнити великі території.На думку президента, Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією вже цього року. Але для цього потрібно, щоб країни-партнери виконали свою "домашню роботу".На Заході з Україною солідарні. Наприклад, канцлер Німеччинивважає, що зараз ще не прийшов час для предметних переговорів з Кремлем, оскількивсе ще вірить у свою перемогу.Нагадаємо, що у Валерія Залужного розповіли, коли почнеться контрнаступ ЗСУ

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