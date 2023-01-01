Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними

Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними
Серед напруги війни і боїв найцінніше – провести час із рідними, з тими, за ким тужить серце на фронті.

Військовослужбовці Князівської бригади разом із родинами відпочивають у Карпатах, аби відновитися фізично після поранень, оновитися психологічно й емоційно.

Про це повідомляють на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.

«Командування бригади працює над тим, аби якомога більше воїнів Князівської 14 ОМБр змогли відпочити зі своїми сім'ями», – йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 ОМБр, Карпати, реабілітація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій
Сьогодні, 11:20
Війна триватиме ще рік, – радник Залужного
Сьогодні, 11:00
Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними
Сьогодні, 10:45
12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, – СБУ
Сьогодні, 10:20
В громаді на Волині освітяни обурені через урізання зарплат
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО
22 лютий, 21:35
У волинській бригаді служить жартівник Колюня У волинській бригаді служить жартівник Колюня
21 лютий, 19:20
Бійці 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ФОТО Бійці 14 ОМБр показали, як знищили російський танк. ФОТО
20 лютий, 02:18
Прадіди воювали в УПА: у 14 ОМБр служить колишній ресторатор Дмитро Прадіди воювали в УПА: у 14 ОМБр служить колишній ресторатор Дмитро
09 лютий, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дітей хочуть примусово евакуювати із зон активних бойових дій
Сьогодні, 11:20
 0
Війна триватиме ще рік, – радник Залужного
Сьогодні, 11:00
 0
Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними
Сьогодні, 10:45
 0
12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, – СБУ
Сьогодні, 10:20
 0
В громаді на Волині освітяни обурені через урізання зарплат
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8