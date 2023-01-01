Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними
Сьогодні, 10:45
Серед напруги війни і боїв найцінніше – провести час із рідними, з тими, за ким тужить серце на фронті.
Військовослужбовці Князівської бригади разом із родинами відпочивають у Карпатах, аби відновитися фізично після поранень, оновитися психологічно й емоційно.
Про це повідомляють на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
«Командування бригади працює над тим, аби якомога більше воїнів Князівської 14 ОМБр змогли відпочити зі своїми сім'ями», – йдеться у дописі.
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Військовослужбовці Князівської бригади разом із родинами відпочивають у Карпатах, аби відновитися фізично після поранень, оновитися психологічно й емоційно.
Про це повідомляють на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
«Командування бригади працює над тим, аби якомога більше воїнів Князівської 14 ОМБр змогли відпочити зі своїми сім'ями», – йдеться у дописі.
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