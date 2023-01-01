Воїни волинської 14 бригади реабілітовуються від жахів фронту у Карпатах з рідними





Військовослужбовці Князівської бригади разом із родинами відпочивають у Карпатах, аби відновитися фізично після поранень, оновитися психологічно й емоційно.



Про це



«Командування бригади працює над тим, аби якомога більше воїнів Князівської 14 ОМБр змогли відпочити зі своїми сім'ями», – йдеться у дописі.





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