Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть у Залужного

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть у Залужного
Сьогодні, 2 лютого головний консультант Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - генерал-майор Віктор Назаро розповів коли почнеться український контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаро відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.

"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", - пояснив головний консультант Залужного.

За його словами сучасна війна - це не просто про технології, а перш за все логістика.

"Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", - наголосив Назаро.

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Теги: ЗСУ, Залужний
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