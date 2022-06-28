Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть у Залужного

Валерія Залужного - генерал-майор Віктор Назаро розповів коли почнеться український контрнаступ.



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На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаро відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.



"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", - пояснив головний консультант Залужного.



За його словами сучасна війна - це не просто про технології, а перш за все логістика.



"Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", - наголосив Назаро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 лютого головний консультант Головнокомандувача ЗСУ- генерал-майоррозповів коли почнеться український контрнаступ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаро відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери."Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", - пояснив головний консультант Залужного.За його словами сучасна війна - це не просто про технології, а перш за все логістика."Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", - наголосив Назаро.

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